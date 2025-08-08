Detienen a hijo de Paulina Rubio en aeropuerto por esta polémica razón ¿Cometió un delito?

La disputa legal entre Paulina Rubio y Colate ha vuelto a dar un nuevo giro desde que, en mayo de 2025, el ex de la cantante la acusara públicamente de ejercer violencia física contra el menor, lo que derivó en una intervención de servicios de emergencia.

En respuesta, la cantante de ‘Ni Una Sola Palabra’ presentó una denuncia por secuestro, alegando que su expareja mantenía retenido al joven desde su graduación el 5 de junio, desatando una nueva pelea legal entre ambos, que ha estallado en una lucha que no ha cesado desde 2012. Y es que, en ese contexto, surgieron acusaciones mutuas de manipulación, mientras que Colate señalaba haber actuado por protección.

A mediados de julio 2025, una jueza en Miami otorgó a Colate la custodia temporal del menor, cuya decisión permite que Andrea Nicolás pase las vacaciones de verano con su padre en España por aproximadamente dos meses, sin supervisión directa de su madre, sin embargo, información difundida por ‘Ventaneando’, el menor vivió una fuerte experiencia en su llegada al aeropuerto de Madrid.

La cantante mexicana Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Colate se casaron el 30 de abril de 2007 en México y se separaron a principios de 2012.

Detienen al hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo en el aeropuerto de Madrid

Andrea Nicolás, de 14 años, hijo de la cantante Paulina Rubio y el empresario Nicolás ‘Colate’ Vallejo‑Nágera, fue retenido por autoridades migratorias al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas desde Miami. El incidente ocurrió en medio de un proceso legal en curso entre los padres por la custodia del menor.

Según el programa ‘Ventaneando’, las autoridades solicitaron verificar la identidad, nacionalidad, parentesco y los permisos necesarios de Andrea, ya que viajaba sin compañía adulta. La periodista Rosario Murrieta describió la situación como “verdaderamente tensa y estresante”:

“Resulta ser que el niño sí viajó a España solo y que se encontró con una situación verdaderamente tensa cuando llegó al aeropuerto de Madrid”.

¿Por qué detuvieron al hijo de Paulina Rubio en Madrid?

Lo que parecía ser un día normal para el menor, se convirtió en su peor pesadilla luego de que Andrea Nicolás fuera detenido en el aeropuerto de Madrid, hasta donde viajó desde Miami, para acudir a un campamento de verano, viviendo una tensa situación de estrés de la que los periodistas de ‘Ventaneando’ ofrecieron más detalles.

La razón fue que el menor viajaba completamente solo sin la compañía de un adulto, lo que desplegó una investigación por parte de las autoridades del aeropuerto, por lo que, hasta el momento, se desconoce en qué terminó la incómoda situación y si Andrea Nicolás había logrado llegar a su campamento de verano:

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban, de quién era hijo, cómo viajó solo, si era español, entre qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento”, detalló Rosario Murrieta en ‘Ventanenando’.

Este episodio no es aislado, pues refleja la intensidad y complejidad de la disputa legal entre Paulina Rubio y Colate, marcada por acusaciones de maltrato, manipulación y desacato judicial. Por lo que, todavía queda por verse cómo responderán las partes ante las consecuencias del incidente en el aeropuerto.