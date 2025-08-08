“Cómo ha bajado de peso”: Mijares presume radical transformación física y aseguran “se ve más guapo”

El cantante ha dado de qué hablar por su estilo.

Una reciente aparición de Manuel Mijares ha dado de qué hablar en redes sociales luego de que presumiera una radical transformación física de la que aseguran, luce con una evidente pérdida de peso, que ha desatado el furor de sus fanáticas, quienes aseguran “luce mejor que nunca”.

Con más de 40 años de trayectoria, Mijares ha sido una figura constante en la música latina, consolidado con éxitos como ‘Para Amarnos Más’, ‘Bella’, ‘No Hace Falta’ y ‘Baño de Mujeres’. Sin embargo, su nueva imagen parece haberle dado un impulso adicional a su carrera, atrayendo incluso a nuevas generaciones que se interesan por su trabajo.

Manuel Mijares presenta su nuevo material discografico 'MI CAPRICHO'. (Miguel Romero)

Manuel Mijares reaparece e impacta por su físico

El cantante mexicano Manuel Mijares ha causado revuelo entre sus fans y medios de comunicación tras reaparecer en público con una figura visiblemente más delgada y un aspecto rejuvenecido.

El intérprete de ‘Soldado del Amor’ lució un look moderno, total white y un semblante más fresco compuesto por jeans blancos, blazer y tenis, que aderezó con una boina, lo que rápidamente generó comentarios positivos en redes sociales.

Durante su más reciente aparición pública en redes sociales, llamó la atención de inmediato por su figura más estilizada y su rostro visiblemente más fresco, mientras daba clases de baile a su hija Lucero Mijares, Alexander Acha y María León, lo que dio lugar a una oleada de comentarios positivos por parte de fans y medios de comunicación. Su look moderno y bien cuidado, Mijares demostró que está viviendo un renacer personal y profesional.

Su carisma, sonrisa amplia y la energía con la que se mostró en redes sociales reforzaron la impresión de que no solo ha cambiado su aspecto físico. En redes sociales, muchos lo describieron como “irreconocible” y “más guapo que nunca”, destacando su esfuerzo y disciplina.

“Mijares con lo delgado que está se mueve como un adolescente bien por él”, “Está muy delgado”, “Aparte de buen cantante Mijares, ahora delgado, se ve muy bien”, escribieron los internautas al cantante.

Mijares demostró no solo que sigue teniendo una voz potente, sino también que está enfocado en su bienestar físico. Muchos internautas destacaron su nuevo aspecto, elogiando el esfuerzo que ha hecho por mejorar su salud y estilo de vida.

¿Cómo bajó de peso Manuel Mijares?

Aunque el cantante no ha revelado públicamente qué cambios realizó en su rutina o la razón de su transformación física, se especula que una combinación de dieta balanceada, ejercicio y posiblemente asesoramiento médico podrían estar detrás de esta transformación.

Además del físico, su actitud también ha llamado la atención: se le vio sonriente, energético y muy cercano, mientras preparaba a sus “alumnos” para la su próxima gira ‘Entre Cómplices’ donde Yahir, Alexander Acha, María León y Lucero Mijares unirán sus talentos.

Esta aparición ha generado aún más admiración por parte de sus seguidores, quienes aplauden esta nueva etapa, sumado al apoyo que como padre está dando a su hija.

Manuel Mijares, con más de cuatro décadas de trayectoria, demuestra que nunca es tarde para renovarse y sorprender, manteniéndose vigente no solo por su música, sino también por su carisma y capacidad de evolución personal.