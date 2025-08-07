El gesto de Belinda en plena entrevista con el que aseguran “esconde algo en su rostro”

Este 2025 ha sido, sin duda, un gran año para Belinda. Consolidada como un ícono de la música pop y de la actuación en México y España, la cantante ha regresado con fuerza a la pantalla chica gracias al éxito de la serie Mentiras, una producción que no solo ha capturado a nuevos públicos, sino que ha marcado su regreso triunfal a la actuación. A la par, Belinda ha celebrado el lanzamiento de su esperado álbum en solitario -el primero tras años de colaboraciones- y se alista para sorprender nuevamente con una participación especial en Mentiras: El Musical, llevando su talento también al teatro.

En medio de este torbellino de proyectos, Belinda volvió a acaparar titulares. Esta vez, no por su música ni por sus papeles en pantalla, sino por una espontánea entrevista callejera que dejó al público dividido aunque no por lo que imaginas.

Un encuentro inesperado que mostró su lado más humano

El creador de contenido David Carmi, conocido por su canal ConfidenceHeist, se ha vuelto viral por entrevistar a celebridades sin tratarlas como tales. Su estilo directo y cercano ha conquistado las redes, y recientemente, una de sus entrevistas más comentadas fue con Belinda, a quien se encontró caminando por las calles de Los Ángeles.

Carmi se acerca a Belinda sin saber (o fingiendo no saber) que se trata de una estrella internacional. Le pregunta qué la hace sentir segura de sí misma, a lo que ella responde con una sonrisa tímida: “Muchas cosas. Decir afirmaciones antes de salir de casa, mi trabajo, las personas que amo, mi familia”. Y ante la pregunta de a qué se dedica, Belinda sin aires de grandeza: “Soy cantante, compositora y actriz.”

La conversación se vuelve más íntima cuando le preguntan sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera: “Todavía trabajo en eso porque comencé muy joven… solo creer en mí misma, no dejar que nadie me diga que no puedo hacer algo… creer, tener fe en mi música y lo que hago.”

Finalmente, comparte una lucha reciente que marcó su vida:“Perder a mi abuela fue un momento muy difícil. Todavía trato de vivir sin ella y ha sido duro… la gente te juzga todo el tiempo y eso es difícil, pero solo trato de ver el lado positivo de todo.”

El gesto que generó polémica

Belinda Belinda sorprendió a todos durante una entrevista (Instagram)

Aunque la entrevista fue ampliamente aplaudida por mostrar a una Belinda auténtica, sensible y madura, algunos internautas no pudieron evitar enfocarse en un detalle: su postura frente a la cámara. Varias personas notaron que durante toda la charla, la cantante evitó mirar directamente al lente, mostrando siempre su rostro de perfil.

En redes sociales, surgieron comentarios como “He notado que nunca mira de frente, como si no le gustara su cara”. “Ella siempre pone su cara de perfil”. “Belinda se hizo algo en la cara, por eso siempre se pone de perfil”.

Esto dio pie a especulaciones sobre posibles retoques estéticos o inseguridades ocultas. Sin embargo, quienes conocen el estilo visual de Belinda saben que mostrar su “mejor ángulo” ha sido siempre parte de su estética, tanto en entrevistas como en sesiones fotográficas. No se trata necesariamente de inseguridad, sino de una elección personal y estratégica de imagen.

Los fans no tardaron en salir a defenderla

Belinda Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Pese a los rumores, la mayoría de los comentarios en redes fueron positivos. Sus seguidores resaltaron su belleza natural, su sinceridad y su madurez emocional: “Siempre tan hermosa”, “Se nota que impactó al entrevistador con su belleza”, “Qué mujer tan inspiradora, incluso en algo casual como esto”.

Con una carrera que sigue en ascenso, Belinda demuestra que incluso en los encuentros más inesperados es capaz de brillar. La entrevista, lejos de ser una simple charla callejera, se convirtió en un reflejo del momento personal y profesional que vive: uno de autenticidad, crecimiento y fortaleza.