“Cómo aceptaste a Piqué y lo rechazas a él”: critican a Shakira por su último mensaje a Chris Martin

Shakira volvió a robarse los reflectores durante su gira “Las mujeres ya no lloran” en Estados Unidos, pero esta vez no fue solo por su talento sobre el escenario, sino por el inesperado mensaje que le dedicó a Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Aunque el gesto fue aplaudido por muchos, las redes sociales no perdonaron, y varios usuarios lanzaron duras críticas cuestionando cómo la cantante aceptó a alguien como Gerard Piqué en su vida amorosa pero a hombres como Chris Martin solo los mantiene en la “friendzone”.

La inesperada dedicatoria de Shakira a Chris Martin

La barranquillera ha convertido cada presentación de su tour en un auténtico espectáculo, combinando luces, coreografías y una energía arrolladora. Pero más allá del show, hay algo que los fans no pierden de vista: los invitados especiales, entre los que recientemente destacó Chris Martin.

El vocalista de Coldplay asistió al concierto de Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles, desatando rumores y reacciones de todo tipo, especialmente porque ella le dedicó palabras muy emotivas en pleno show.

“Gracias por tratar de arreglarme”, dijo la colombiana antes de interpretar Antología, refiriéndose directamente a Chris. Y no fue lo único: también lanzó un guiño al tema Yellow, uno de los mayores éxitos de Coldplay, asegurando que “hoy mi color favorito es el amarillo”, justo como respuesta al gesto que Martin tuvo días antes cuando le dedicó esa misma canción en un concierto de Coldplay en Miami.

Internautas le reprochan a Shakira por trato a Chris Martin

La dedicatoria a Chris Martin fue vista por muchos como otro gesto entrañable entre dos artistas que comparten una amistad sólida desde hace años. Sin embargo, el internet no perdona y algunos usuarios comenzaron a comparar esta cercanía con la historia pasada de Shakira y Gerard Piqué.

“Cómo aceptaste a Piqué y lo rechazas a él”. “Chris es un caballero, y tú estuviste con el peor”. “Siempre te enamoras de quien no te valora… y a los buenos los mandas a la friendzone”, expresaron los fans que no solo defienden a Chris Martin como “el hombre ideal”, sino que reprochaban a Shakira haber apostado por una relación que terminó en traición y escándalo, como fue la suya con Piqué.

Cabe recordar que Shakira ha dicho abiertamente que Chris Martin fue uno de sus principales apoyos tras la ruptura con el futbolista, enviándole mensajes de aliento y revisando cómo se encontraba casi a diario. “Fue una de las personas que me ayudó a salir adelante”, confesó en entrevista con Rolling Stone.

Shakira no cede a la presión ajena

Pese a las críticas, muchos otros salieron en defensa de la cantante, recordando que nadie tiene derecho a juzgar con quién decide o no construir una relación. Otros fans recordaron que Shakira está en una etapa en la que prioriza su música, sus hijos y su bienestar personal.

“Si Shakira quiere estar sola, está en todo su derecho”. “Tal vez no quiere una relación y está bien”. “No es no. Aunque sea Chris Martin”

Más allá de las especulaciones y de las fantasías del público sobre un romance entre dos íconos de la música, la verdad es que Shakira no le debe explicaciones a nadie sobre su vida personal. Su mensaje fue claro: agradecimiento genuino, sin dobles intenciones (o quizás con un guiño que solo ella y Chris comprenden).

Por ahora, Shakira sigue imparable sobre los escenarios y más firme que nunca en su propósito de dejar atrás el pasado. Porque si algo ha dejado claro en sus últimas canciones y declaraciones, es que ya no está para llorar por nadie… ni siquiera por los que la internet cree que debería amar.