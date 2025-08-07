¿Bebé a bordo? Claudia Martín se casa y desata sospechas de embarazo por su vestido de novia

A finales de mayo, Claudia Martín y Carlos Said anunciaban su compromiso, en un momento romántico que tuvo lugar en Oaxaca, las tierras que vieron nacer a la actriz y donde encontró a su media naranja, después de vivir una polémica con su expareja, el productor Andrés Tovar.

Aunque la pareja tenía poco de anunciar su compromiso, ambos sorprendieron con la celebración de la boda, tan solo un mes después, lo que para algunos, desató sospechas de embarazo, siendo esa la razón por la que ambos estarían apresurando su festejo, esto sumado al imponente look que presumió Claudia Martín, que le valió de una lluvia de halagos.

Claudia Martín y Carlos Said Instagram: @claudia3martin (Instagram: @claudia3martin)

Los detalles de la boda de Claudia Martín y Carlos Said

Un mes después de anunciar su compromiso, Claudia Martín y Carlos Said se casaron en una boda civil que fue celebrada en la Ciudad de México, desde el hotel Live Aqua, donde estuvieron acompañados por familiares y amigos cercanos, en un ambiente íntimo y cálido.

La pareja contó con una decoración exquisita, que reflejaba este ambiente cálido con un toque sofisticado muy elegante, combinando una paleta de color dorada y blanca, donde se incluyó cristalería y detalles florales, además tuvieron un menú que honró las raíces oaxaqueñas de la actriz, con algunos platillos típicos de la región.

Fue la revista ‘Caras’ la que adelantó que este festejo, solo era el preámbulo de la boda religiosa, que se festejará tan pronto la pareja tenga un espacio en sus agendas, por lo que es posible que, próximamente, Claudia Martín y Carlos Said compartan los preparativos para esta celebración.

En su discurso, Carlos Said dedicó unas amorosas palabras para Claudia Martín: “Me siento en paz, muy feliz, agradecido con Dios y con la vida. Estoy listo para disfrutar, aprender y salir adelante como una familia”.

Claudia Martín desata sospechas de embarazo por su vestido de novia

Un detalle que llamó la atención fue el look de Claudia Martín fue su elección de vestido de novia pues, sus fanáticos, empezaron a sospechar que la actriz estaría esperando a su primer bebé con Carlos Said, sin embargo, la pareja no ha dado más información al respecto.

La actriz lució un vestido de princesa diseñado exclusivamente por Miguel Hernán, el diseñador mexicano cuya casa de modas tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, a los que sumó unos hermosos zapatos de tacón de punta de Valentino, que incluía unas elegantes tiras y un moño justo al frente de su calzado.

Fue precisamente este look el que, para muchos, desató una ola de especulaciones sobre un posible embarazo donde usuarios escribieron: “Me parece que está embarazada”, “¿Estás embarazada?”, “Por lo visto la cigüeña ya te visitó, ¿será por eso la boda?”, “Creo que viene bebé en camino. Ojalá esté matrimonio, dure muchos años que por eso, Dios te quito lo que no era para ti y te trago algo nuevo, algo diferente para ser feliz”.

Carlos Said fue quien aclaró los rumores sobre las especulaciones de un embarazo y su repentina boda durante una entrevista con Televisa Digital, quien dijo: “La realidad es que no, o sea, más que nada, el saber que estamos con la persona indicada, ella conmigo, yo con ella y pues dije, para qué perdemos el tiempo si ya sé que es con ella”.