Protagonista de famoso reality show reaparece tras perder más de 140 kilos e impacta a las redes

Mama June Shannon, la recordada participante de programas como Toddlers & Tiaras, Here Comes Honey Boo Boo. y Mama June: From Not to Hot, sorprendió a todos al mostrar su increíble transformación tras bajar 300 libras, cerca de 140 kilos.

Mama June muestra su transformación en redes sociales

De acuerdo a lo consignado por el portal Hello!, la mujer mostró su impactante cambio a través de un video en redes sociales, causando revuelo entre sus seguidores.

“Nunca te pierdas. He estado perdida a lo largo de los años, he estado en la cima y he tocado fondo”, escribió June en la publicación, en donde se le ve feliz con su nueva silueta.

“Hay días difíciles. No todo es color de rosa”, agregó Mama June Shannon.

Reacciones positivas de sus seguidores

El impactante cambio de la mujer de 45 años y madre de cuatro hijos causó revuelo en redes, dejando diversos comentarios.

“¡Has dado un paso al frente! ¡Te ves tan bien", “Junebug, te ves fabulosa”, o “Buen trabajo, June. Priorizar tu salud es lo mejor que puedes hacer”, fueron parte de las reacciones.

¿Quién es Mama June y cómo se hizo famosa?

Cabe recordar que Mama June y su familia se hicieron conocidos en el programa Toddlers & Tiaras, en donde seguían la vida de de las concursantes de certámenes de belleza infantiles.

Allí se hizo famosa su hija Alana, más conocida como Honey Boo Boo, la cual después tuvo su propio programa , Su madre en tanto también tuvo su propio espacio, llamado Mama June: From Not to Hot.