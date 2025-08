“Se ha vuelto un negocio”: Angelique Boyer sorprende al reafirmar su visión de la maternidad

Angelique Boyer se ha ganado un lugar como ícono de las telenovelas mexicanas gracias a su talento, carisma, belleza y una forma de ser transparente que conecta con su audiencia. Desde “Teresa” hasta “Amar a muerte”, su presencia en pantalla ha dejado huella. Pero fuera de los reflectores, también ha demostrado tener ideas firmes y una visión clara sobre cómo quiere vivir su vida.

PUBLICIDAD

Junto a Sebastián Rulli, con quien está por cumplir 11 años de relación, Angelique ha construido una historia de amor sólida, sin necesidad de vestidos blancos, anillos ni cunas. En un medio donde las relaciones suelen ser efímeras y rodeadas de especulación, ellos han sido la excepción: se acompañan, se admiran y se disfrutan sin seguir fórmulas tradicionales.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer Sebastián Rulli y Angelique Boyer protagonizan la serie "El extraño retorno de Diana Salazar", remake que ha tenido mucho éxito en ViX. (Instagram @SebastiánRulli)

Aunque sus fans los llenan de cariño, también han enfrentado cuestionamientos por no casarse ni formar una familia al uso convencional. ¿La respuesta de Angelique? Directa y sin rodeos.

“Yo realmente no he pensado en ser madre ni en adoptar”

En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de ser madre, ya sea de manera biológica o mediante la adopción. Su respuesta fue contundente:“Yo realmente no he pensado en ser madre ni en adoptar, te soy muy sincera…”.

A sus 37 años, Angelique ha dejado claro que la maternidad no es parte de sus planes, y no por falta de amor o sensibilidad, sino porque simplemente no forma parte de su proyecto de vida. Lejos de la presión social o del deber ser, Boyer valora el presente que ha construido con Sebastián Rulli, una relación basada en el respeto, la libertad y decisiones mutuas.

Angelique Boyer Instagram: @angeliqueboyer (Instagram: @angeliqueboyer)

La actriz también fue honesta respecto a los procesos de adopción o renta de vientres, temas cada vez más presentes en el debate público.“Es un tema que está sucediendo muchísimo en la actualidad, tanto rentar un vientre como adoptar o no necesariamente adoptar, hacerla por las malas. Lamentablemente se ha vuelto un negocio y es importante hablarlo, es importante que las personas que de pronto lo hagan tengan un ejemplo, con este tipo de historias puedan aprender, identificarse y pensar mejor las cosas…”, expresó con firmeza.

Sus palabras encendieron conversación porque invitan a reflexionar sobre la romantización de la maternidad y cómo, en algunos casos, se puede desdibujar su sentido por motivos ajenos al bienestar de los niños.

PUBLICIDAD

“La felicidad de estar con los sobrinos… y cada quien para su casa”

Angelique Boyer La pareja lleva 8 años de relación (Instagram)

Angelique no solo se aparta de la idea de la maternidad, sino que encuentra plenitud en otras formas de amor y cuidado, como su relación con sus sobrinos.“La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas que son lo máximo del mundo y que en esas cuantas horas uno los apapacha, los consiente y de lo mismo recibo de ellas y cada quien para su casa”, comentó divertida.

Lejos de los prejuicios, la actriz propone otra mirada: la de una mujer que se siente libre de decidir su camino, sin ceder a presiones sociales.

Angelique Boyer reafirma que ser mujer no es sinónimo de ser madre, y que cada quien debe tener el derecho de trazar su propio destino sin culpa. Su honestidad, lejos de generar rechazo, abre una conversación necesaria sobre libertad, roles de género y la importancia de respetar decisiones personales. En tiempos donde lo auténtico escasea, sus palabras son un acto de valentía.