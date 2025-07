“Quieren un mini habibi”: Ale Capetillo desmintió embarazo, pero un guiño en redes reencendió las dudas

Después de una boda de ensueño con el empresario libanés Nader Shoueiry, Alejandra Capetillo ha estado en el centro de atención no solo por su nueva etapa como esposa, sino por los persistentes rumores de un posible embarazo. Aunque ella misma ya ha salido a desmentirlo, un guiño reciente en redes sociales volvió a poner el tema sobre la mesa.

PUBLICIDAD

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebró su enlace en la impresionante Hacienda Zotoluca, en Hidalgo, rodeada de amigos, familiares y un aura de cuento de hadas. Sin embargo, la atención mediática no tardó en trasladarse a otras áreas más personales, alimentadas por chismes familiares, tensiones inventadas y, sobre todo, el pensar que repetiría la historia de su madre, quien se casó embarazada.

La foto que lo inició todo y el bikini que lo desmintió

Todo comenzó cuando Ale compartió una imagen con Nader disfrutando de un espectáculo de fuegos artificiales, en la que lucía un elegante conjunto de transparencias y pedrería. Para algunos, su silueta parecía ligeramente abultada, lo que fue suficiente para que las comparaciones con Biby comenzaran: ¿se habría casado también embarazada?

Un mes después, Ale puso punto final a las especulaciones con una publicación muy a su estilo. Desde su cuenta de Instagram, la modelo e influencer subió fotos usando un sofisticado traje de baño blanco con detalles en 3D, dejando claro que no hay “mini habibi” en camino… al menos no por ahora. La serie de imágenes pertenecía a una segunda parte de su luna de miel, desde el Hotel Four Seasons, donde vive actualmente.

“Las hermanas ya quieren un mini habibi”

Alejandra Capetillo Alejandra Capetillo volvió a encender sospechas de embarazo (Instagram)

Aunque Ale ya había dejado claro que no está esperando bebé, sus fieles seguidoras —a quienes cariñosamente llama “las hermanas”— no quitan el dedo del renglón. Todo lo que publica se convierte en posible pista. El ejemplo más reciente fue una story en la que mostraba un bote de papas con el mensaje: “traía un antojo de papitas preparadas que no podía más con mi ser”. El comentario bastó para desatar sospechas sobre un posible embarazo, asociando los antojos con una etapa temprana de gestación.

Con humor y contundencia, Ale respondió: “Las hermanas ya quieren un mini habibi pero lamento decirles que es un antojo normal de mi día a día. Sangre latina”. La aclaración fue celebrada, pero no logró apagar del todo la curiosidad de sus fans.

Alejandra Capetillo Alejandra Capetillo volvió a encender sospechas de embarazo (Instagram)

Un deseo a futuro… ¿pero cuándo?

Más allá de las suposiciones, hay algo que sí es real: Ale Capetillo ha dicho abiertamente que desea ser mamá. En un video especial compartido en redes, donde recopila momentos de su luna de miel, se escucha a Nader decir con emoción: “Algún día te vamos a traer aquí, cuando seas más grande…”. A lo que Ale respondió con un mensaje tierno: “Esperando ver algún día este video con un mini Nader o una mini Ale”.

PUBLICIDAD

Aunque, por ahora, no hay embarazo confirmado, el deseo de formar una familia está presente. Y mientras eso ocurre, sus seguidoras seguirán atentas a cada publicación, cada palabra y cada antojo.

Porque cuando se trata de Ale Capetillo, cualquier guiño puede convertirse en titular.