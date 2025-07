“¿Por qué estoy llorando?” Natalia Lafourcade reaparece luciendo su baby bump en sorprendente look y emociona a los fans

Natalia Lafourcade se lució con su look de embarazo

Desde que Natalia Lafourcade confirmó que está esperando a su primer hijo, todas las miradas se han posado sobre ella. La cantautora veracruzana, que siempre ha mantenido un perfil reservado en lo personal, sorprendió al mundo con el anuncio de su embarazo durante su gira internacional Cancionera Tour, y desde entonces cada una de sus apariciones ha despertado ternura, admiración y emoción.

Durante una visita reciente al Museo del Prado, en Madrid, Natalia protagonizó uno de los momentos más especiales de su carrera. Con su baby bump en primer plano, la artista interpretó a capela su canción “Mexicana hermosa” frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Vestida con un encantador look de inspiración tradicional mexicana, Lafourcade no solo conmovió a los presentes, sino también a miles de fans que vieron el video en redes sociales.

Un momento sagrado y lleno de emoción

En el video publicado por la cuenta oficial del Museo del Prado, se puede ver a Natalia parada con serenidad y dulzura frente a una de las obras expuestas en la muestra Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España. Con la voz cargada de sentimiento y su mano sobre el corazón, interpretó “Mexicana hermosa”, una canción incluida en su álbum Musas (2017), compuesta junto al venezolano Gustavo Guerrero.

Luciendo un vestido azul marino y blanco con rayas verticales y bordado floral en el pecho -una pieza con clara inspiración en la indumentaria mexicana tradicional-, la artista se mostró más radiante que nunca. Su melena suelta con ondas suaves caía sobre sus hombros, enmarcando su rostro sereno y luminoso.

“Esta canción la hicimos para honrar a México, sus raíces y a la mujer mexicana”, explicó Natalia, quien señaló que con el tiempo se dieron cuenta de que “la Guadalupana estaba presente en cada verso”. Para ella, la Virgen de Guadalupe representa una figura de guía espiritual y fuerza femenina, sin importar la religión: “Una lucecita en el camino”.

Una maternidad que inspira arte

Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade se llenó de halagos con su look de embarazo (Instagram)

El embarazo de Natalia Lafourcade ha coincidido con una de las giras más especiales de su carrera. Con Cancionera, la artista ha recorrido ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Marbella y Girona, llevando su propuesta de raíz latinoamericana a nuevos públicos. Su maternidad, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en una nueva fuente de inspiración y conexión con su audiencia.

El momento vivido en el Museo del Prado es muestra de cómo Natalia está entrelazando su vida personal con su arte. No es solo una presentación musical; es una ofrenda, una declaración de amor a sus raíces y, quizás, una carta abierta a la nueva vida que crece en su interior.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar. Comentarios como “¿Por qué estoy llorando?”, “qué hermosa se ve”, y “este video me hizo el día” inundan las redes sociales, donde su interpretación se ha viralizado. El look tradicional, la dulzura de su voz y el contexto sagrado del momento hicieron que su aparición tocara fibras muy profundas.

Natalia Lafourcade, entre la música, la maternidad y la memoria cultural

Natalia Lafourcade anuncia la llegada de su primer hijo (Foto: Instagram)

Mientras su embarazo avanza, Natalia continúa regalando momentos de profunda conexión emocional con su audiencia. Esta etapa de su vida parece marcar una nueva madurez creativa en la artista, donde cada gesto, cada canción y cada presentación está cargada de simbolismo.

Aunque en algún momento deberá hacer una pausa para recibir a su bebé, es evidente que esta maternidad será todo menos silenciosa: ya se ha convertido en melodía, en emoción colectiva y en una reafirmación de la fuerza con la que Natalia Lafourcade sigue conquistando corazones en todo el mundo.