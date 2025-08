Niurka se ha destacado como un personaje polémico dentro de la industria del entretenimiento, resaltando recientemente al lanzar un fuerte señalamiento contra Galilea Montijo, asegurando que es la responsable de que no tenga proyectos en Televisa, como es el caso de ‘La Casa de los Famosos México’.

PUBLICIDAD

Niurka revela por qué no puede entrar a ‘La Casa de los Famosos México’

Fue durante una transmisión en vivo, donde Niurka habló sobre su enemistad con Niurka, señalando que la conductora de ‘Hoy’ habría contactado a Emilio Azcárraga para pedir que la vedette no pueda regresar a Televisa en ninguna producción.

“Jamás estaré en esa casa, empezando por Galilea Montijo. Ella ya fue y le dijo al jefe (Emilio Azcárraga). Esa bruja no la quiero aquí. Galilea me odia”, reveló Niurka a sus seguidores.

En este sentido, al ser cuestionada sobre su ausencia en el programa ‘Hoy’, la vedette cubana aseguró que es por orden de Galilea Montijo, ya que desde hace un tiempo no ha sido invitada.

“Me encanta que me hagan esa pregunta, porque me dan la oportunidad de vomitar la verdad. A donde sí de plano ella no permite que vaya es en Hoy”, señaló la actriz.

Sobre los motivos de su enemistad y ante las dudas de sus seguidores, Niurka explicó que todo fue por revelar información privada de Galilea Montijo, especialmente relacionada con supuesta prácticas de santería.

“Yo quemé a Galilea de que era santera y la cacharon llevando animales a su padrino”, añadió.

Como era de esperarse, las declaraciones de Niurka han generado un sinfín de reacciones de parte de los usuarios en redes sociales; sin embargo, cabe destacar que Galilea Montijo no ha comentado nada al respecto, ya que la conductora ha intentado mantenerse alejada de las polémicas que puedan dañar su carrera.