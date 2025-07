“Debió doler mucho”: Destapan el gesto de Ben Affleck con Ama de Armas que la llevó a terminar con él

En los últimos meses, las apariciones de Tom Cruise junto a la actriz cubana Ana de Armas no han dejado de alimentar rumores. Primero fueron captados en un paseo en helicóptero el Día de San Valentín en Londres, después se dejaron ver en eventos sociales, y ahora, finalmente, TMZ publicó imágenes de ambos tomados de la mano durante una escapada romántica en Woodstock, Vermont. Paseos tranquilos, compras casuales y helados compartidos confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Ana de Armas y Tom Cruise no solo trabajan juntos, están en una relación.

Ana, quien protagoniza Ballerina, spin-off del universo John Wick, y Tom, que prepara el estreno de Misión Imposible: The Final Reckoning, parecen tener una química tan fuerte fuera de cámaras como dentro de ellas.

Sin embargo, esta nueva conexión ha hecho que el pasado de Ana vuelva a estar en el foco mediático. En especial, su comentada relación con Ben Affleck, un romance que cautivó al público en plena pandemia y que, tras su abrupto final, dejó más preguntas que respuestaS hasta ahora.

¿Por qué terminaron Ana de Armas y Ben Affleck?

Ana de Armas y Ben Affleck

Ana y Ben se conocieron en el rodaje de Deep Water, una cinta que no solo los unió profesionalmente, sino que marcó el inicio de un intenso romance que rápidamente se convirtió en uno de los más seguidos del 2020. Durante el confinamiento por la pandemia, decidieron vivir juntos y las imágenes de ambos caminando por Los Ángeles, entre risas y café en mano, se convirtieron en un símbolo de estabilidad emocional en tiempos inciertos.

Pero esa historia aparentemente sólida llegó a su fin poco después de su primer aniversario, con una llamada telefónica. Aunque en su momento se habló de que estaban “en diferentes etapas de la vida”, una nueva revelación ha dejado claro que la razón fue mucho más profunda.

Según Page Six, una fuente cercana a la expareja confirmó lo que muchos intuían: “Ana quería tener hijos. Estaba en sus 30, y era un deseo muy importante para ella. Pero Ben no quería comprometerse en ese sentido. Él ya tiene tres hijos con Jennifer Garner, y no estaba dispuesto a ampliar su familia”.

Esta declaración echa por tierra la idea de una separación meramente circunstancial. Se trató, en realidad, de una diferencia de proyectos de vida que no pudo resolverse. Ana, con 32 años en ese entonces, soñaba con formar una familia. Ben, con prioridades distintas y una paternidad ya establecida, no compartía ese deseo.

Una despedida fría para una relación intensa

Ana de Armas relató cómo enfrentó el personaje de Eve en Bailarina (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Aunque fuentes aseguran que la ruptura fue amigable, el detalle de que ocurrió por teléfono generó controversia. Algunos cercanos a la actriz afirman que fue ella quien tomó la decisión, cansada de esperar un compromiso que nunca llegó. Otros aseguran que fue mutuo y sin resentimientos. Pero la forma del adiós -distante, práctica y sin encuentros cara a cara- contrastó fuertemente con la pasión que ambos mostraron durante meses.

¿Puede una ruptura así ser realmente cordial cuando implica renunciar a los propios sueños? Esa es la pregunta que muchos se han hecho desde entonces.

Lo cierto es que Ana de Armas y Ben Affleck vivieron un amor intenso, pero destinado a tomar caminos diferentes. Hoy, con la actriz iniciando una nueva etapa junto a Tom Cruise, su historia con Ben se convierte en un recordatorio de que, a veces, el amor no basta. Porque cuando los planes de vida no coinciden, ni la química más explosiva puede sostener el futuro.