¿Quién es el misterioso esposo de Ninel Conde que es 17 años menor que la actriz?

Ninel Conde habló abiertamente sobre su relación con su esposo durante una plática con algunos de los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual luego de revelar detalles sobre su historia de amor, se generaron dudas sobre la identidad del misterioso hombre.

¿Quién es el misterioso esposo de Ninel Conde?

De acuerdo con información del sitio Milenio, el esposo de Ninel Conde es Ángel González Cedeño, quien es un empresario originario de Venezuela de 31 años, es decir, 17 menor que la reconocida actriz de telenovelas.

Sobre su actividad laboral, el esposo de la intérprete mexicana se dedica a la exportación de productos de Estados Unidos a Venezuela a través de la compañía World Consulting LLC.

Cabe destacar que se desconocen diversos aspectos de su vida, como parte de sus actividades profesionales, además Ninel Conde ha mantenido alejada su relación de los reflectores, con el objetivo de evitar polémicas que dañen su imagen, tal y como ocurrió en el pasado.

Ninel Conde habla por primera vez de su historia de amor con su misterioso esposo

Durante una charla con sus compañeros de cuarto, Ninel Conde respondió a las dudas sobre su actual relación, señalando que conoció a su esposo en un gimnasio de Miami, además de recalcar la conexión inmediata que experimentaron.

“Me vio toda suculenta, toda de rosita. Me había desvelado el día anterior, estaba con cara lavada. Con él fue una energía muy cabrona, una atracción energética de fuerza, como que tiene lo mismo que yo. Yo sin haber hablado con él le dije a mi asistente: Ese hombre va a ser mi esposo”, dijo.

En este sentido, a pesar de no haber cruzado palabras, la intérprete de “Bombón asesino” señaló que al abandonar las instalaciones, el hombre la estaba esperando en una camioneta.

“Lo primero que veo es al hombre de mi vida con mi camioneta de mis sueños con el vidrio abajo volteándome a ver con la mirada clavada“, señaló.

Luego de hacer contacto y tras una cita, su esposo pudo conocerla más, especialmente por su exitosa trayectoria en la televisión mexicana; posteriormente comenzaron una relación y a los tres meses se comprometieron.

“Cuando ya logramos hacer contacto, me pidió mi Instagram, le doy mi Instagram y no le cayó el 20 porque dice: Yo vi que tenías 6 mil seguidores, pues cualquiera, pero después cuando vio que me pidieron un autógrafo cuando fuimos a cenar me dice: Pues qué haces o por qué te conocen”, explicó.