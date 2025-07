Mientras lo llaman “ridículo”, Aleks Syntek lanza mensaje para defenderse y termina peor

Aleks Syntek, reconocido cantautor mexicano, no solo ha sido una figura clave en la música pop de los 90 y 2000, sino también una voz polémica en redes sociales por sus críticas al reguetón y a la música moderna. Ahora, el cantante vuelve a estar en boca de todos, no precisamente por una nueva canción, sino por una serie de declaraciones que internautas consideran “ridículas”.

PUBLICIDAD

La más reciente ocurrió durante una entrevista con el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, Syntek aseguró que Shakira le coqueteó frente a su esposa e hija, algo que, según sus propias palabras, lo hizo sentir “muy incómodo”. Las redes no tardaron en reaccionar y, entre burlas, memes y acusaciones de “inventar historias”, el nombre de Syntek se volvió tendencia.

El cantante relató que el encuentro ocurrió en marzo de 2025, cuando Shakira visitó México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. “Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’. Le digo: ‘Mira, vengo con mi esposa, mi hija’. Ella es tu hija, le digo: ‘Sí, es Natalia, es actriz’. Y Shakira me responde: ‘No, no, no, no. Parece tu hermana, ¿eh? O sea, ella parece tu hermana. Es que te ves chavito. Aparte, ¿qué te hiciste? Estás muy guapo’.”

Syntek explicó que, aunque respondió con cortesía, la situación lo dejó visiblemente incómodo. “Entonces, de repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”.

Shakira Aleks Syntek asegura que Shakira le coqueteó (Instagram)

Más polémicas a cuestas

La historia con Shakira no ha sido la única razón por la que Aleks Syntek ha estado en el ojo del huracán. El cantante también se comparó con Elton John al decir que en los años 2000 lo apodaban “el Elton John mexicano” y aseguró que una vez en Inglaterra le dijeron: “Tú eres el Aleks Syntek británico”. Declaraciones que muchos consideraron fuera de lugar o exageradas.

Además, luego del fallecimiento de Ozzy Osbourne, Syntek compartió en redes una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece siendo “coronado” por el ícono del rock como su heredero espiritual.

Aleks Syntek Aleks Syntek ha hecho publicaciones señaladas de ser "de mal gusto" (Instagram)

No es la primera vez que Syntek provoca divisiones en la opinión pública. Sus críticas al reguetón, sus declaraciones conservadoras y acusaciones por mensajes inapropiados a un menor en 2018 lo han mantenido en constante controversia.

PUBLICIDAD

A pesar de los ataques, Syntek parece decidido a mantenerse firme en su visión.

La respuesta de Aleks Syntek

Mientras las redes se inundaron de críticas, burlas y memes que cuestionaban sus palabras, Syntek no guardó silencio. A través de sus redes sociales oficiales, el artista compartió un extenso mensaje en el que respondió a sus detractores y defendió el enfoque espiritual de su música.

“Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical.”

Aleks Syntek Así respondió Aleks Syntek a los haters (Instagram)

Aleks dejó claro que no busca complacer a las masas, sino conectar con quienes, según él, tienen una visión más elevada de la vida:

“Pero yo no necesito que me escuche el mundo entero, mis canciones van dirigidas a quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza igual que yo.”

Y para cerrar, lanzó un mensaje directo a quienes lo han criticado duramente: “Los demás están en manos de su creador y les mando toda mi empatía y mi cariño ante sus desatinados juicios.”

En respuesta a esto, los seguidores de Syntek expresaron que “mejor se hubiera quedado callado” y que “su ego está opacando su talento”.