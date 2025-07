¿A Lady Di o a William? La princesa Charlotte reaparece y aseguran “es idéntica a su padre”

Aunque la familia real británica suele estar bajo constante escrutinio público, hay momentos que logran escapar del drama y conquistar por su naturalidad. Así ocurrió con el príncipe William y la princesa Charlotte, quienes con una reciente aparición juntos se ganaron el corazón de las redes, demostrando que más allá de los títulos, también son padre e hija con una conexión entrañable.

El evento en el que fueron captados fue nada menos que la gran final de la UEFA Women’s EURO 2025, donde Inglaterra se coronó campeona tras un cardiaco partido contra España. Pero lo que realmente acaparó las miradas fue la complicidad entre ambos en las gradas, así como su innegable parecido físico. Eso sí, por momentos hicieron dudar a internautas respecto a si en verdad la princesa es más parecida a su padre o a su abuela, Lady Di.

Charlotte y William: la genética no miente

Charlotte, de 10 años, sorprendió al unirse a William en este viaje a Suiza, convirtiéndose en su compañera de cancha en una jornada histórica para el fútbol femenino. Desde el inicio, se notó lo especial del momento: fue la primera vez que ambos asistieron juntos a un evento deportivo sin la compañía de otros miembros de la familia.

Durante el partido, la pequeña Charlotte mostró entusiasmo, nervios y alegría, reflejando una energía que los seguidores no tardaron en comentar. Y con las fotos oficiales publicadas por el Palacio de Kensington, no pasó desapercibido un detalle: el enorme parecido entre ella y su padre. Las redes sociales se llenaron de comentarios asegurando que es “idéntica” a William, mientras otros no pudieron evitar ver rasgos de la querida Lady Di.

“Esos genes son poderosos, puedo ver mucho de William en su hija”. “Ahora no puedo dejar de ver a Charlotte como Lady Di”. “El parecido con su abuela es impresionante”. “La princesa y William son como dos gotas de agua”. “William se clonó”. “La princesa Diana renació en su nieta”, se lee en redes sociales.

Charlotte heredó el porte de su abuela Diana

Uno de los temas que más fascina a los seguidores de la realeza es el sorprendente parecido de la princesa Charlotte con su abuela, la recordada Lady Di. Desde sus gestos hasta la forma de mirar, muchos usuarios en redes sociales no dudan en resaltar ese aire familiar que revive a Diana en la pequeña royal. Cada nueva aparición pública de Charlotte genera una ola de comentarios y comparaciones, alimentando el debate sobre si, al crecer, se parecerá más a su abuela o si terminará heredando más rasgos de su padre, el príncipe William. Lo cierto es que su evolución física y su personalidad continúan siendo motivo de gran atención y ternura para el público.

Princesa Charlotte La Princesa Charlotte es la viva imagen de su abuela Lady Di (Hulton Archive / Andrew Milligan, APA, WPA ROTA/Getty Images)

La publicación histórica en redes

Además del emotivo festejo en el estadio, otro momento significativo ocurrió en redes sociales. Por primera vez, Charlotte fue mencionada por su nombre en una publicación oficial, separada de sus hermanos George y Louis. El post, firmado por “W & Charlotte”, fue un gesto que muchos interpretaron como una forma de empezar a visibilizar su papel dentro de la familia real.

Con esto, la pequeña princesa no solo celebró un triunfo deportivo, también marcó un hito en su presencia pública, mostrando que su rol dentro de la familia real comienza a perfilarse con más fuerza.

¿Y George? El misterio detrás de su ausencia

Mientras Charlotte se convertía en la estrella del evento, muchos se preguntaron por qué su hermano, el príncipe George, no asistió al partido, siendo también un gran aficionado al fútbol. Algunos medios británicos explicaron que podría deberse a una regla no escrita sobre los herederos: William y George, como futuros reyes, ya no pueden viajar juntos después de cierta edad.

George, que acaba de cumplir 12 años, estaría entrando justo en ese protocolo, tal como ocurrió con su padre cuando era niño.