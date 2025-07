Aleks Syntek asegura que Shakira le coqueteó frente a su esposa: “Me puse muy incómodo”

Aleks Syntek volvió a sumergirse en la polémica luego de asegurar que Shakira le coqueteó frente a su esposa y su hija. De esta manera, usuarios de redes sociales lo convirtieron en objeto de burlas y críticas, pues dudaron que los acontecimientos hayan sucedido tal como los narró el cantante.

Una vez más, Aleks Syntek es duramente criticado en redes sociales, esta vez por una entrevista reciente en la que narró su encuentro con Shakira en su camerino. La barranquillera halagó su aspecto físico, situación que logró poner incómodo al intérprete de ‘Intocable’, pues sintió que le estaba coqueteando.

Internautas tunden a Aleks Syntek tras asegurar que Shakira le coqueteó

Durante la entrevista, Aleks Syntek reveló la cercanía que tiene con Shakira: “A mí siempre me ha gustado Shakira y la conozco desde niña. Les tuve que explicar en las redes sociales que yo la cuidaba en Argentina, Buenos Aires en los programas de MTV. Yo tenía 20 años de edad y ella tenía 17 o 18. Entonces quería salir de antro y no había quién la acompañara y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, hacíamos promociones juntos. Me la llevaba al antro”.

Asimismo, confesó la razón por la que asistió a uno de sus conciertos: “Si fui a ver a Shakira es porque todos sus músicos eran mis músicos. La banda de Shakira tocaba conmigo en las bandas de Estados Unidos hace 20 años atrás”.

No obstante, lo que más llamó la atención, fue la interacción que narró Syntek: “Cuando entre a su camerino, me topo a Shakira. Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿Qué te hiciste Aleks? Te ves bien chavo’”. El intérprete mencionó que le presentó a su esposa y a su hija que lo acompañaban, recibiendo una reacción inesperada de la colombiana, quién le preguntó: “¿Ella es tu hija? Parece tu hermana, es que te ves bien chavito”.

“De repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa a lado y Shakira estaba muy coqueta”, mencionó Aleks Syntek, generando comentarios de burla, tales como: “Y luego despertó”, “Trae la realidad bien alterada”, “Mi amigo el menos alucín. Nadie le puede hacer un cumplido por amabilidad porque ya es coquetería”, “Shakira solo estaba siendo amable”, “Se está volviendo loco”, “Trae puro sueño” y “No sabe ni lo que habla”