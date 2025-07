¡Luto en Ventaneando! El programa de televisión sufre la dolorosa pérdida de un ser querido ¿De quién se trata?

‘Ventaneando’ el famoso programa de espectáculos de Pati Chapoy vuelve a enfrentar la dolorosa pérdida de un ser querido, esta vez, se trata del padre de la querida conductora, Linet Puente, de quien se dio a conocer su sensible fallecimiento a través de un comunicado difundido por la televisora.

Al duelo de la periodista se sumó ‘Ventaneando’, quienes colocaron un moño negro por el luto de la familia de Linet Puente, sumando una pérdida más en la historia el programa después de que se anunciara la muerte de Daniel Bisogno, el 20 de febrero de 2025, después de una lucha contra distintos padecimientos con órganos como el riñón y el hígado.

Muere el padre de Linet Puente

Este domingo 27 de julio de 2025, se confirmó el sensible fallecimiento de José Luis Puente Palazuelos, padre de la periodista y conductora Linet Puente, conocida por su participación en el programa Ventaneando de TV Azteca.

Tras conocerse la noticia, ADN 40, medio propiedad de TV Azteca, publicó un emotivo mensaje en redes sociales dirigido a la conductora y su familia:

“Con profundo respeto, acompañamos a nuestra compañera Linet Puente, en este difícil momento. Desde ADN40, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Linet y su familia por el fallecimiento de su padre, José Luis Puente Palazuelos. Que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean”.

Aunque Linet no ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre el fallecimiento, compartió una historia en su perfil de Instagram donde se observa un tocador con brochas de maquillaje y la frase “Va por ti, papi”, en clara alusión a su compromiso profesional y su sentido de despedida emocional.

En días anteriores, ya había agradecido las muestras de cariño recibidas en redes sociales: “Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho, pero aquí estoy. De corazón, gracias”.

¿De qué murió el padre de Linet Puente?

El pasado 16 de julio de 2025, Linet utilizó sus redes sociales para compartir que su padre estaba internado en terapia intensiva, en estado crítico. En un mensaje conmovedor, expresó que había sido doloroso ver a su padre “debatirse entre la vida y la muerte” y explicó que por esa razón se ausentó temporalmente de sus actividades públicas.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento del señor José Luis Puente Palazuelos, padre de Linet Puente. Las autoridades ni la propia conductora ni TV Azteca han detallado ningún diagnóstico o padecimiento que justifique el deceso.

La partida del señor José Luis Puente Palazuelos marca un momento muy difícil para Linet Puente, una profesional que ha mostrado fortaleza en medio de retos personales y de salud. Le enviamos nuestras condolencias y respeto por este momento de duelo.