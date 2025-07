“Fue doloroso verla en pantalla”: Bárbara López reflexiona sobre el impacto de Margarita en ‘Chespirito: la serie’

La televisión mexicana no sería lo que es sin la magia de Chespirito. Durante décadas, sus historias, personajes y frases inolvidables nos hicieron reír, reflexionar y, sobre todo, sentirnos parte de algo. Roberto Gómez Bolaños no solo fue el creador de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado o El Doctor Chapatín; fue el arquitecto de una comedia que tocó el corazón de millones en toda Latinoamérica. Con una mezcla de inocencia, crítica social y ternura, construyó un universo que ha marcado generaciones enteras.

Ahora, a 50 años del surgimiento de ese fenómeno cultural, HBO Max sorprendió con la serie biográfica Chespirito: Fue sin querer queriendo, que rinde homenaje a quien transformó la televisión hispana con humor, humanidad y una pizca de picardía. En este contexto, Bárbara López dio vida a Margarita, personaje que representa a Doña Florinda, figura polémica y central en la historia del comediante, aunque por razones legales su nombre fue adaptado.

Margarita, un personaje complejo y necesario

Para Bárbara López, formar parte de este proyecto fue una sorpresa maravillosa. “Soy feliz de que la vida me sorprendiera con este proyecto. Tengo que decir que jamás me imaginé que yo formaría parte de algo así, de un proyecto como este, superó mis expectativas”, compartió emocionada en entrevista con Nueva Mujer.

Según confesó la actriz, Margarita ha sido uno de los personajes más complejos que ha interpretado por toda la situación que la rodea. Sin embargo, reconoció que su historia en la serie requiere giros dramáticos fuertes, necesarios para enganchar y generar conversación:

Creo que a veces como público, esas cosas que nos aterran tanto son con las que nos identificamos y las que no queremos reconocer. Entonces cuando no podemos reconocer nuestros errores como seres humanos, lo que hacemos es señalar — Bárbara López

Este mecanismo de señalamiento generó mucha reacción alrededor de Margarita, especialmente rechazo, algo que Bárbara ve como un reflejo humano: “Margarita provocó que mucha gente se identificara en plan, ‘uf, no, no quiero reconocer esa parte de mí, mejor la juzgo y así me siento más limpia o más bueno que ella, ¿no?’”.

El dolor de interpretar una historia real

La actriz también confesó que interpretar a Margarita fue un proceso que le causó un profundo impacto emocional.

“Cuando leía todo lo relacionado con Margarita y entendía lo que generó y cómo fue retratada en esta historia, me resultaba muy interesante. Pero al verla en pantalla, con las imágenes y las secuencias, es cuando realmente me dolió”, compartió. — Bárbara López

Enfrentar el juicio

Bárbara también habló sobre las dificultades de su trabajo frente a la crítica pública y la confusión que genera la identificación entre personaje y actriz: “Ser actriz es rudo. La crítica, las redes...todos tienen una opinión y nadie se detiene”.

La actriz reflexionó sobre los ataques y comentarios negativos que ha recibido el personaje, recordando que muchos juzgan sin conocer realmente. “He leído cosas horribles. Es duro que la gente te odie y confunda al actor con el personaje, pero al mismo tiempo lo valoro, porque eso significa que algo se movió, que algo traspasó la pantalla y llegó al mundo real. Y eso me parece padrísimo”

Sobre aprender a soltar y no juzgar

Al preguntarle sobre la reflexión que le deja interpretar a Margarita, Bárbara respondió con sabiduría: “Creo que para mí la reflexión es soltar, porque en la ficción uno escribe la historia como quiere, pero cuando ves una historia que no escribiste, te toca disfrutarla, involucrarte y soltar”.

Reconoció que la vida de otros, sus decisiones y relaciones, no pueden ser controladas:

La vida de los demás es algo que no podemos controlar, nunca vamos a poder controlar lo que quiere nuestra pareja… solo tenemos que seguir el curso de la vida. Lo que está bien o mal depende de cada persona, es subjetivo. — Bárbara López

Y para la audiencia que ya vio la serie o está por hacerlo, Bárbara agradeció el impacto generado: “Quiero agradecer a todo el público que se involucró con la historia, que ha comentado y generado pláticas, la respuesta fue mejor de lo que esperábamos”.