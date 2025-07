¿Shakira y Alex Syntek tuvieron algo? Supuesto coqueteo desata burlas y revive su historial juntos

Aleks Syntek, reconocido cantautor mexicano, no solo ha sido una figura clave en la música pop de los 90 y 2000, sino también una voz polémica en redes sociales por sus críticas al reguetón y a la música moderna. Ahora, el cantante vuelve a estar en boca de todos, no precisamente por una nueva canción, sino por una inesperada declaración que involucra a Shakira.

Durante una entrevista con el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, Syntek aseguró que la cantante colombiana le coqueteó frente a su esposa e hija, algo que, según sus propias palabras, lo hizo sentir “muy incómodo”. Las redes no tardaron en reaccionar y, entre burlas, memes y acusaciones de “inventar historias”, el nombre de Syntek se volvió tendencia.

El supuesto coqueteo de Shakira y la incomodidad de Syntek

El cantante relató que el encuentro ocurrió en marzo de 2025, cuando Shakira visitó México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Fue tras bambalinas donde, según él, se dio el momento incómodo:

Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’. — Aleks Syntek

Syntek explicó que respondió con cortesía, mencionando que estaba acompañado por su esposa e hija. Sin embargo, asegura que la cantante continuó con los halagos:

“Le digo: ‘Mira, vengo con mi esposa, mi hija’. Ella es tu hija, le digo: ‘Sí, es Natalia, es actriz’. Y Shakira me responde: ‘No, no, no, no. Parece tu hermana, ¿eh? O sea, ella parece tu hermana. Es que te ves chavito. Aparte, ¿qué te hiciste? Estás muy guapo’”.

El músico expresó su incomodidad: “Entonces, de repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”.

Así ha sido la relación de Aleks Syntek y Shakira

Shakira Aleks Syntek y Shakira se conocen desde jóvenes (Instagram)

Hasta el momento, Shakira no ha emitido ninguna declaración al respecto, ni tampoco ha hablado alguna vez de Aleks Syntek. Todo lo que se sabe sobre este “coqueteo” proviene de las declaraciones del propio Syntek, quien además defendió que él y Shakira se conocen desde muy jóvenes:

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos. Yo me la llevaba de antro”. — Aleks Syntek

Aunque muchos usuarios de redes sociales reaccionaron con incredulidad, tildándolo de “mentiroso”, otros recordaron que Aleks Syntek ha tenido una larga trayectoria y que, en efecto, ha compartido momentos profesionales con la colombiana. Entre ellos, su participación en el homenaje a Shakira durante los Latin Grammy 2011 y una fotografía que se tomó con ella durante su reciente visita a México.

Ese año, Aleks Syntek incluso interpretó el tema “Estoy aquí”, de Shakira.

Y lo que también es un hecho, es que actualmente, varios músicos de la banda de Aleks también colaboran con la colombiana.

La vez que Syntek criticó a Shakira

El historial de ambos cantantes incluye la vez que Syntek “criticó” a Shakira insinuando que su etapa actual no es buena.

“Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas... pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”.

También criticó las canciones dedicadas a Piqué: “Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos”.

Pese a estas opiniones, el cantante posó con la colombiana, provocando que internautas lo llamaran “hipócrita”.

En aquel entonces, el cantante también defendió su postura y la relación cercana que ha mantenido con ella. “La gente juzga verme con Shakira por este momento, pero yo a Shakira la conocí de niña. Conviví con sus papás. La cuidé, fui parte de la fundación cuando formamos Alas junto con ella. Estuve en el Person of the Year de los Grammy y le canté sus canciones”.

También aseguró que no le molestaría si ella expresara su opinión sobre su música:

“Somos buenos amigos y creo que si Shakira dijera: ‘Ay, me gustan más las canciones de ahora que las de antes de Aleks Syntek, o me gustan más las de antes’, yo no me ofendería”.