“Se le acabó el amor”: la confesión de Susana Zabaleta sobre Ricardo Pérez que desató sospechas de ruptura

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han sido una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, no solo por su autenticidad y química, sino también por la notable diferencia de edad que los separa: 30 años. La cantante y actriz tiene 60; él, el popular comediante de “La Cotorrisa”, apenas 30. Se conocieron en el programa “Divina Comida” de HBO, donde compartieron experiencias con otros famosos como Eduardo Videgaray y José Luis Slobotzky, y desde entonces su relación se ha mantenido en el ojo público.

Susana Zabaleta Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se han dejado ver muy enamorados (Instagram )

Aunque han enfrentado críticas, burlas y comentarios poco amables, Susana y Ricardo siempre han defendido su amor con inteligencia y sentido del humor. Sin embargo, recientemente Zabaleta hizo una confesión que ha encendido las alarmas sobre el futuro de su relación.

“El amor acaba”: la declaración que desató rumores

Durante una entrevista, la cantante fue brutalmente honesta sobre sus sentimientos, sus planes… y la inevitable realidad que los rodea. “Él y yo lloramos mucho, lloramos mucho porque así como dices que el dinero no se puede ocultar, el tiempo tampoco, entonces sabemos que tenemos poquito tiempo”, expresó Zabaleta, provocando reacciones encontradas en redes sociales.

Sus palabras resonaron fuerte, no solo por la sinceridad, sino por lo que parecen implicar. “El amor acaba, pero tú has dicho, sí sé que el amor en algún momento se va a terminar, o sea, sé cuándo va a acabar”, añadió. Esta frase, aunque filosófica y emocionalmente madura, fue interpretada por muchos como un anuncio no oficial de una ruptura inminente.

Zabaleta fue aún más lejos al declarar que, aunque se siente profundamente feliz con Ricardo, su historia está marcada por una consciencia constante del final. “Imagínate que alguien te diga, oye, ¿te quieres pasar algunos años conmigo increíbles y viajar por todo el mundo y pasártela increíble y ser la mujer más feliz y que cuando vayas caminando te pongan una alfombra roja, ¿no serías muy p*ndeja si dices que no? Ah pues yo no soy p*ndeja. Yo sí lo hago, a ver, es vieja pero no p*ndeja”.

Esta visión del amor como algo bello pero temporal ha hecho que muchos la admiren por su franqueza, pero también que otros interpreten que la “luna de miel” podría estar llegando a su fin.

¿Están en crisis o simplemente son realistas?

Susana Zabaleta Susana Zabaleta enamorada de Ricardo Pérez (Instagram )

A lo largo de su relación, Susana ha dejado claro que no planea casarse con Ricardo, no por falta de amor, sino por elección personal. “No, ya me casé. Yo ya supe lo que es estar casada con alguien, y la verdad es que fue increíble, fue maravilloso... No lo volvería a hacer, jamás lo volvería a hacer”, aseguró, haciendo referencia a su pasado con Daniel Gruener, padre de sus hijos.

Ahora, con declaraciones como “yo quiero que Ricardo tenga hijos, claro, por eso es que lloramos tanto cada vez que nos vemos, lloramos, nos abrazamos, nos ponemos borrachos y ahora nos vamos a Australia”, la cantante no solo deja ver el amor profundo que siente, sino también una aceptación melancólica del tiempo limitado que cree que tienen juntos.

Entre la razón y el corazón

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras algunos aplauden su madurez emocional y su capacidad de amar sin apego, otros ya vaticinan una ruptura cercana: “Ella ya lo está soltando”, “Seguro ya se acabó el amor”, “Están en crisis”, comentaron algunos usuarios.

La historia de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez parece estar construida sobre una base sólida de amor consciente y momentos intensos. Sin embargo, la reciente confesión de la cantante abre la puerta a nuevas preguntas sobre su futuro como pareja. ¿Están preparados para decir adiós cuando llegue el momento?