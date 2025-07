Ella es Sandra Vergara, la hermosa prima de Sofía Vergara que deja el modelaje para unirse a sorprendente reality

Sofía Vergara se ha ganado un lugar privilegiado en Hollywood gracias a su desbordante carisma, talento frente a las cámaras y una carrera que va desde la comedia con Modern Family hasta el drama con su reciente protagónico en Griselda. Pero ahora, no es la única de su familia bajo los reflectores. Su prima menor, Sandra Vergara, está lista para brillar por cuenta propia en una de las producciones más vistas de Netflix: Selling Sunset.

Sandra Vergara: de modelo y actriz a nueva estrella del reality más glamuroso de Netflix

Sandra Vergara Sandra Vergara es la prima modelo de Sofía Vergara (Instagram)

Sandra Vergara, de 36 años, ha tenido una carrera discreta pero sólida en el mundo del entretenimiento. Aunque muchos la conocen como la hermana menor de Sofía -pues fue adoptada por los padres de la actriz cuando apenas tenía un mes y medio-, lo cierto es que Sandra ha sabido abrirse paso con luz propia.

Su trayectoria incluye papeles en exitosas series como CSI: Miami, The Bold and the Beautiful y Nip/Tuck. También se ha desempeñado como modelo para revistas como Maxim y Esquire, y ha sido conductora en canales como E! y corresponsal de People en Los Ángeles. Pero no solo eso: también ha trabajado en el sector inmobiliario, una experiencia que ahora será clave en su nuevo proyecto televisivo.

Este año, Sandra se integra a la novena temporada de Selling Sunset, el reality que retrata las lujosas y competitivas vidas de agentes inmobiliarios del exclusivo Oppenheim Group, en Los Ángeles. El show, famoso por su mezcla de drama, moda, lujo y bienes raíces, es una de las cartas fuertes de Netflix, y la llegada de Sandra promete añadir un toque latino y mucha más personalidad a la mezcla.

“Me siento sumamente agradecida y honrada de formar parte de esta increíble y maravillosa experiencia. Próximamente habrá más… Estén atentos para la magia”, escribió Sandra en su cuenta de Instagram, donde compartió su entusiasmo por esta nueva etapa.

De alfombras rojas a mansiones millonarias

Según adelantó Netflix a través de su plataforma TUDUM, la nueva temporada de Selling Sunset traerá “caras frescas” que moverán las dinámicas del equipo y pondrán a prueba nuevas alianzas. Sandra no llega sola: compartirá pantalla con otras nuevas incorporaciones como Kaylee Riccardi, Fiona Belle y Ashtyn Zerboni, todas con presencia destacada en redes sociales y experiencia en moda o bienes raíces.

“El Grupo O parecía la opción perfecta: dinámico, lleno de energía y de gente en la cima de su carrera”, explicó Sandra, quien confesó además haber sido seguidora del programa desde antes. Aunque admiraba a las mujeres del show, ahora sabe que “vivirlo desde dentro es completamente diferente”.

Además de su pasión por el diseño y su amor por conectar con las personas, Sandra dice estar lista para mostrar una nueva faceta de sí misma: “Siempre he tenido buen ojo para el diseño y un gran amor por la gente, así que combinar eso con el sector inmobiliario fue simplemente genial”.

A pesar de llevar el apellido Vergara —y todas las expectativas que eso puede implicar—, Sandra ha dejado claro que su camino está marcado por esfuerzo propio. Esta nueva aventura la posiciona como una figura emergente en el mundo de los realities, con la mezcla perfecta de glamour, experiencia y espontaneidad que tanto ama la audiencia de Selling Sunset.