“Ya no está en edad”: J.Lo recibe crueles críticas tras sensual baile “de soltera” en su cumpleaños

Jennifer Lopez está celebrando a lo grande su cumpleaños número 56, y lo hace como solo ella sabe: con música, brillo, energía y mucha actitud. Este 2025 marca su primer cumpleaños como oficialmente soltera tras su sonado divorcio de Ben Affleck, y lejos de ocultarse, la diva del Bronx decidió celebrarse a sí misma con un mensaje claro: está más viva, fuerte y sensual que nunca. Sin embargo, su forma de festejar no ha sido del agrado de todos y, como ya es costumbre en redes sociales, las críticas no tardaron en llegar.

Vestida con un impactante vestido plateado con espalda descubierta, J.Lo compartió en sus redes un fragmento del festejo que protagonizó en Turquía durante una pausa en su gira Up All Night: Live in 2025.

Rodeada de amigas, bailarines y una monumental torta de tres pisos con las letras “J L O” coronando el pastel, la cantante se animó a bailar al ritmo de su nuevo sencillo “Birthday”, mientras sostenía una copa en una mano y movía las caderas al ritmo del beat. El momento se volvió viral pero no solo por su energía, sino por los comentarios que generó.

J.Lo es criticada por “no actuar acorde a su edad”

La celebración de J.Lo, que para muchos fue una muestra de empoderamiento, alegría y libertad, desató una ola de comentarios negativos en redes sociales. Algunos usuarios la señalaron por su forma de bailar, su atuendo revelador y la energía con la que celebró su cumpleaños:“Ya no está en edad para andar bailando así”, “No se da cuenta que ya es una señora”, y “Ridícula, quiere seguir siendo una adolescente”, se lee en redes sociales.

Jennifer Lopez Así fue la celebración de cumpleaños de Jennifer Lopez (Instagram)

Lo curioso es que muchas de las críticas no se centraban en su talento o en la canción, sino exclusivamente en su edad, su cuerpo y su actitud. A pesar de su impresionante estado físico, su éxito profesional y su constante evolución artística, Jennifer sigue siendo blanco de juicios que, para muchos, son un claro ejemplo de sexismo y doble moral.

Un cumpleaños como símbolo de renacer

A diferencia de otros años, esta vez Jennifer Lopez celebró en solitario. Luego de un 2024 marcado por la cancelación de su tour This Is Me... Live y el proceso de divorcio con Ben Affleck, la artista ha mostrado un giro personal y profesional que se refleja tanto en su nueva música como en su actitud en el escenario. “Estoy feliz como estoy, no necesito un hombre”, dijo recientemente cuando fue cuestionada sobre su vida amorosa.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez está siendo cancelada internacionalmente (Instagram)

Durante su concierto previo al cumpleaños en Antalya, Turquía, la intérprete de Let’s Get Loud debutó en vivo su nuevo tema Birthday, un himno divertido y provocador que grita celebración, independencia y amor propio. La letra no deja espacio a dudas: “Name on top of the cake, it’s my birthday / I’ma make this famous ass shake, it’s my birthday.”

Además, como parte de los festejos, la cantante también lanzó una edición especial del “J.Lo Latte” en colaboración con una cadena de cafés, con sabor a pastel de cumpleaños y topping de confeti.

Más allá de las críticas: ¿libertad o doble estándar?

Lo que para unos fue un momento de celebración, para otros fue “fuera de lugar”. La controversia en torno al baile de J.Lo abre nuevamente el debate sobre el edadismo y el machismo que enfrentan muchas mujeres públicas: ¿por qué se espera que las mujeres cambien su actitud o su vestimenta cuando cruzan cierta edad? ¿Y por qué a los hombres se les aplaude la rebeldía y a ellas se les castiga?

Jennifer Lopez parece no estar interesada en encajar en esas expectativas. A sus 56 años, continúa llenando estadios, lanzando música, emprendiendo negocios y bailando como si el tiempo no pasara. ¿Y por qué no habría de hacerlo?