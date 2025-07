“Parece que van a un funeral”: la Reina Letizia y sus hijas causan controversia por sus looks oscuros

La reina Letizia ha hecho una nueva aparición, esta vez junto a sus hijas con quienes presumió un trío de looks coordinados que causaron furor por su exquisito gusto, sin embargo, las críticas en su contra no se hicieron esperar, y es que, para los internautas, hubo algunos “desaciertos” que no dejaron pasar.

Si bien, la reina se ha caracterizado por un gusto impoluto a la hora de vestir, utilizando una serie de elegantes piezas que se componen regularmente de prendas sartoriales y sofisticados conjuntos que incluyen faldas largas y trajes elegantes en colores sólidos; la controversia llegó durante los Premios Princesa de Girona.

Fue la tarde del 23 de julio que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se dieron cita en la velada de los Premios Princesa de Girona, que tuvo lugar en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, donde la familia real completa se dio cita para presidir dicho evento, no sin antes, causar furor por su exquisita elección de atuendos donde presumieron una alternativa sofisticada y bien cuidada de lo que es un look de noche.

Los elegantes looks de la reina Letizia y sus hijas en los Premios Princesa de Girona

Los Premios Fundación Princesa de Girona se otorgan de forma anual en España que premia a jóvenes científicos incluyendo ciencias humanas y sociales, presidido por la familia real, siendo la Reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía de Borbón quienes capturaron la atención por sus atuendos, que, algunos fueron aplaudidos mientras que otros, señalaron que era una elección de conjunto demasiado arriesgada para dos mujeres tan jóvenes como Leonor y Sofía.

La reina y la “futura reina” coincidieron en este evento con espectaculares atuendos que marcan una coincidencia entre ambas, sin dejar de lado la esencia de cada una, mientras Letizia se decantó por un traje de mango, liso y bien pulido en color negro, su hija, la princesa Leonor, lució un conjunto muy parecido al de su madre, excepto por una diferencia, un brillo sutil que lo convertía en una apuesta juvenil de Bleis Madrid, perfecta para sus 19 años de edad.

Por otro lado, la infanta Sofía, apostó por algo mucho más bohemio, con una blusa asimétrica en color azul de tela de gasa, que combinó con unos pantalones sueltos de pierna ancha y unos zapatos bajos que logró acaparar todas las miradas por romper con la estética que habían elegido su hermana y su madre.

Las crueles críticas a la reina Letizia y sus hijas por sus looks oscuros

Los looks de las mujeres de la familia real española causaron polémica no solo por la elección de los colores, también por los atuendos que usaron, que si bien, eran elegantes para una velada así de importante, usuarios señalaron que la princesa Leonor y la infanta Sofía, lucían “mayores” de lo que son realmente:

“En pleno verano ¿esos trajes?”, “Son muy bonitas estas chicas, que pena que las vistan así”, “Se busca estilista”, “¿Van a un entierro?”, “Los modelos por separado, estupendos, pero las tres juntas resultan tétricas”, “La hija vestida igual que la madre con lo joven que es”.