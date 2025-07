“No te rindas si lo quieres”: Paola Sasso inspira al ser la primera mexicana en ganar un ‘Premio Marconi’

Cuando se convirtió en la primera mexicana en formar parte de ‘AMP’ de Amazon, Paola Sasso ya da indicios del paso firme que estaba dando en una industria tan querida como la radio.

A sus 34 años de edad, la locutora, disfruta de un arrasador éxito que la hizo cruzar fronteras, enfrentar sus miedos y atreverse a vivir su sueño, esta vez, cautivando con su buena vibra y actitud positiva al público estadounidense.

Aunque el proceso no ha sido fácil, Paola Sasso ha dejado una cosa clara, y es que, planea vivir su sueño, acompañada de sus escuchas, mientras lleva a su país en alto, convirtiéndose en la primera mexicana en ganar un premio ‘Marconi’, en la categoría ‘Best Radio Podcast of the Year’.

En una entrevista con Nueva Mujer, Paola Sasso regresa para revelar los desafíos que enfrentó, cómo salió de su zona de confort y quién ha sido el motor que la ha ayudado a lograr sus objetivos.

“Es un sueño hecho realidad. El ‘Marconi’, es similar al ‘Óscar’ pero de la radio y además, algo espectacular, fue que ganamos en una categoría contra americanos".

El premio ‘Marconi’ llegó como un reconocimiento a su labor en el pódcast ‘El Bueno, La Mala y El Feo’, de Univision Radio en Los Angeles.

“Uno muchas veces cree que los sueños no se cumplen y yo siempre he sido como muy perseverante, muy luchona y todo; y ahorita se están cumpliendo. Entonces el ‘Marconi’ es un ‘si se puede, si se pueden cumplir tus sueños’“.

Este nombramiento sucede en 2024 y dentro de su discurso, destacaron dos puntos importantes, uno de ellos, la influencia de su madre, quien fue un impulso para lograr sus sueños.

“Ella es la mujer que me sacó adelante, la que me enseñó valores, la que me dio mis jalones de greñas. La que me hizo la mujer que soy hoy. Ella fue la que me moldeó y la que me dio siempre buenos consejos cuando estaba bien, cuando estaba mal. A veces nos peleamos, a veces no, pero eso me ha llevado a lo que soy".

Además, dentro del discurso que ofreció tras ganar el ‘Marconi’, Paola Sasso, trajo de vuelta a su “niña interna”, recordando su infancia y los anhelos que tenía en ese momento.

“Siempre intento verle lo bonito a la vida, lo bonito de las cosas y desde niña siempre fue así. Fui una niña muy feliz, muy sonriente, creativa y divertida".

Y recordó que la radio siempre fue su gran pasión, confesando que, desde que era una niña, soñaba con llegar a una cabina.

“Recuerdo mucho cuando yo iba en la primaria y estaba con mis amiguitos sentados de chinito, todos en círculo y platicábamos qué queríamos ser de grandes y yo siempre fui amante de la radio, para mí Sofía Sánchez Navarro fue mi top cuando la escuchaba. Entonces yo siempre dije ‘quiero hacer radio’“.

El camino no ha sido sencillo, para perseguir su sueño, Paola Sasso tuvo que salir a un entorno completamente diferente, alejarse de sus raíces y dejar su país, para emprender un viaje distinto, y es que, pese a su sentido de responsabilidad, la famosa locutora recordó cómo no pudo negarse ante la oferta de casting que la alejaría de su zona de confort.

“La vida te pinta caminos sin darte cuenta de que estabas tomando una decisión importante" y recordó cómo pedía fervientemente convertirse en quien es el día de hoy: “A veces decimos las cosas y no medimos el peso de nuestras palabras”.

Evidentemente conmovida, la conductora de ‘Qué Tranza’, contó como vivió sus primeros días en Estados Unidos, pasando las fiestas decembrinas completamente sola.

“Llegué un 29 de diciembre, yo soy superfamiliar, y estaba sola en el apartamento no tenía un mueble, solo me prestaron una silla de pescar y yo con un iPad y una ensalada de súper y dije ‘¿Qué hice?, diablos, esto va a estar difícil’, pero mi amor a lo que hago y el reto de venir aquí a representar a mi país con mis hermanos latinos ha sido lo que me ha tenido aquí. Porque sí es difícil estar sin tu familia, tus amigos y sin mis perros. Es complicado, pero ha valido la pena el esfuerzo. La verdad".

Y compartió una poderosa reflexión sobre el rumbo de vida que tomó, resaltando el valor de los sacrificios para alcanzar tus sueños.

“Hay días que sí me siento supertriste. Que extraño a mi familia, extrañas la comida, muchas cosas. Pero este es mi sueño y lo estoy viviendo", y añadió: “Es algo que mi mamá me enseñó. Lo quiero, lo lucho y lo trabajo. Porque las cosas no caen del cielo, no es lluvia, hay que echarle ganas, hay que sacrificar, pero hay que disfrutar el sacrificio".

Sin embargo, fiel a su personalidad, Paola Sasso enfrenta las adversidades con una sonrisa, esa misma que presume a través de las redes sociales y que es halagada por sus casi 800 mil seguidores en Instagram.

“Yo creo en la magia, creo en la esperanza. Intento ver un mundo lo más rosa posible, que sé que la vida no es rosa, pero yo intento pintarme así y siempre ha sido así“.

La locutora también ha apoyado a distintas causas sociales, promoviendo esta cultura en su público, de quien espera, puedan sumar algo, sin importar a qué organización.

“A mí me gusta ayudar y ayudo muchas cosas. Creo que es muy importante enrolar a la gente a ayudar a lo que más te guste, porque hay personas que apoyan a niños, hay personas que apoyan a personas de la tercera edad, hay personas que apoyan enfermedades, otros a animales. Aquí el punto es dar tu granito de arena e intentar hacer un cambio en el mundo".

Además de organizaciones, Sasso, resalta el poder de la radio para cambiar el ánimo del público, como una vía para acercarse a las personas y quizá, darles la palabra adecuada en momentos difíciles.

“A lo mejor tu mensaje le cambió la vida a alguien y ese chiste a lo mejor hizo sonreír a alguien que tenía una depresión ese día y estaba triste. Y a lo mejor das un consejo que esa persona necesitaba oír. La radio es fuerza", y agregó conmovida “Mi sueño siempre ha sido intentar hacer un cambio en la gente, que le haga sonreír, que le haga feliz. Que lo que digo trascienda. Y eso estoy haciendo aquí“.

Paola Sasso cerró con broche de oro una emotiva entrevista en la que resaltó que sin importar cuántas veces escuches un ‘no’, sigas adelante y perseveres para alcanzar tu sueño, recordando a Walt Disney y empatizando con la historia de Charles Chaplin.