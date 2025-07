¿Lo odió? La controversial reacción de Lalo Capetillo al cambio de look de Biby Gaytán: “¡Ah, cabr…!”

El matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha sido expuesto desde que se llevó a cabo la boda de su hija, Ale, con el libanés, Nader Shoueiry, y es que, su ausencia, en el festejo civil, fue lo que hizo estallar una serie de especulaciones en torno a la situación familiar que enfrentaban,

PUBLICIDAD

Rápidamente, estallaron rumores en los que hubo quienes aseguraron que Eduardo Capetillo le había sido infiel a Biby Gaytán con Marjorie de Sousa, un hecho que si bien, no fue confirmado, la notable ausencia de las redes sociales del actor provocaron que los rumores de crisis en su matrimonio se acentuaran.

Alejandra Capetillo junto a sus hermanos Eduardo y Ana Paula. Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

No fue hasta que, recientemente, la pareja fue vista nuevamente en la Riviera Maya, disfrutando de unas vacaciones con su familia, callando los rumores de una crisis en su matrimonio y a quienes llegaron a asegurar que podrían anunciar su divorcio a muy poco tiempo de anunciar su separación.

Biby Gaytán reaparece con cambio de look y la critican en redes

Recientemente, Biby Gaytán, de 53 años, sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de estilo: dejó atrás su icónica melena larga para lucir un corte bob en capas que enmarca su rostro con un aire moderno y fresco. Como era de esperarse, el nuevo look despertó opiniones divididas en redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar: comentarios como “envejeció 10 años”, “parece de 70”, “ahora sí se ve mayor” o comparaciones con personajes icónicos como “Chachita” o “La Chimoltrufia” fueron frecuentes entre algunos internautas que consideraron el corte poco favorecedor.

Sin embargo, y a pesar de la serie de crueles críticas en su contra, el corte bob parece reflejar una etapa de libertad y autenticidad. Biby Gaytán, quien recientemente ha enfrentado rumores sobre su relación con Eduardo Capetillo, parece estar más centrada en sí misma y su proceso personal que en verse involucrada en las distintas polémicas de las que ha sido señalada.

Así reaccionó Lalo Capetillo Jr. al nuevo look de Biby Gaytán

Pese a las crueles críticas por su cambio de look, Eduardo Capetillo Jr. volvió a hablar en nombre de sus padres, poco tiempo después de que fuera abordado por los medios de comunicación sobre los rumores de divorcio de sus padres, contestando:

PUBLICIDAD

“Que yo sepa no se están separando. No me han comentado, no me han enviado el memorándum”.

Ahora, en medio de la polémica por el reciente cambio de look de Biby Gaytán, fue su hijo quien salió en su defensa, haciendo una declaración donde se mostró orgulloso de ella, y además, halagó la belleza de la actriz:

Eduardo Capetillo Jr, / Biby Gaytán Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

“¿Se cambió el ‘look’?”, inició preguntando el cantante de 30 años y añadió: “Yo dije: ‘¡Ah, cabr…! No, me va a matar si no me di cuenta”,para después zanjar con un halago hacia su madre, quien expresó: “Yo siempre a mi mamá la voy a ver bien bonita y bien guapa porque pues es mi mamá. Uno a su mamá siempre la va a ver con esos ojos de amor que no acaban”.