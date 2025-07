¡La engañó con Angélica Vale! Así fue como Ninel Conde descubrió la infidelidad de José Manuel Figueroa

Con el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, poco a poco se han ido revelando algunos detalles de cada uno de sus habitantes, de los que destacan nombres como Facundo, el Guana, Ninel Conde, Dalilah Polanco y Mariana Botas, de quienes se han ido revelando algunas polémicas y aspectos de su vida poco conocidos.

En ellos destacó el nombre de Ninel Conde quien se convertiría en una habitante de La Casa de los Famosos, provocando que algunas de las polémicas más fuertes que vivió la famosa actriz volvieran a salir a la luz. Una de ellas, su relación con José Manuel Figueroa, quien recientemente hizo unas controversiales declaraciones sobre su aspecto físico.

José Manuel Figueroa critica el físico de Ninel Conde

Tras ser cuestionado sobre su relación con el ‘bombón asesino’ luego de sus declaraciones, el cantante expresó: “Yo creo que nunca se percató de que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”.

Además, José Manuel Figueroa, arremetió contra el físico de la cantante diciendo: “Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos a ustedes (la prensa) al pendiente. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin bótox, sin falsedades, sin caras falsas. Que busque su felicidad”.

Ante dichas declaraciones, Ninel Conde aseguró que “no la supera” y que lo que estaba haciendo era cometer “violencia verbal” contra ella:

“Veinte años y sigue hablando de mí. No me supera, pues algo bien hice porque para después de veinte años siga hablando de mí” y añadió: “Totalmente, eso es violencia verbal y no quiero hablar del tema. Eso lo voy a platicar adentro si se da la oportunidad si alguien me pregunta al respecto, pero no se permite y mis abogados se encargarán de monitorear eso”.

Así fue como Ninel Conde descubrió la infidelidad de José Manuel Figueroa con Angélica Vale

Ninel Conde ha considerado su relación con José Manuel Figueroa como una de las más tormentosas de su vida, terminando por una serie de infidelidades que la actriz habría soportado del hijo de Joan Sebastian.

Fue en una entrevista, que la actriz contó cómo descubrió la infidelidad de José Manuel Figueroa con nada más y nada menos que, Angélica Vale en un viaje a Los Ángeles

“Según yo con Angélica Vale, con AngÉlica pues se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno lo caché a él, a ella quien sabe lo que le dijo”, reveló la actriz en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Luego de que hiciera estas declaraciones, la prensa abordó a Angélica Vale cuestionándole sobre la acusación que Ninel Conde sobre si ella había sido la tercera en discordia, sin embargo, la cantante se limitó a evadir la pregunta diciendo: “¡Ay! “Lo de Ninel [Conde] qué flojera y ahorita que estamos con lo del auditorio y noticias bien bonitas”, y puntializó: “Les digo [pregunten] de Tom Cruise para arriba”.