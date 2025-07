El cambio de look de Angelique Boyer que desató críticas: “Ya se ve muy mayor”

Angelique Boyer ha construido una sólida carrera en la televisión mexicana gracias a su talento, naturalidad y belleza. Desde sus primeros papeles hasta convertirse en una de las actrices más queridas del medio, ha logrado destacar con personajes que marcan época. Ahora, tras un tiempo alejada de las telenovelas, regresa a la pantalla chica con un nuevo reto protagónico que la pone nuevamente bajo los reflectores.

PUBLICIDAD

La actriz será la encargada de dar vida a Doménica Montero en la nueva versión de la exitosa telenovela La Dueña, que en 1995 protagonizó Angélica Rivera. Esta nueva entrega, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision, marcará un regreso a lo grande para Angelique, quien se ha preparado con entrega para este personaje, desde un cambio de look hasta lecciones de equitación para montar a caballo durante las grabaciones.

Muy pronto el público conocerá a la nueva “dueña”, y Boyer ya dio un primer vistazo al personaje a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía de su nueva imagen. Para esta producción, la actriz optó por un tono más castaño en su cabellera y un estilo vaquero que incluye sombrero y botas.

“He estado preparándome, tengo unos compañeros jinetes maravillosos”, comentó recientemente a Televisa Espectáculos. Además de destacar por su profesionalismo, Boyer explicó que las escenas a caballo requieren un vínculo especial con los animales: “Sí, sobre todo cuando estamos grabando, cuando hay cámaras, luces, mucho ruido y mucha gente hay que ser muy consciente de que estamos trabajando con animales muy sensibles, por eso era importante generar este vínculo”.

La razón por la que critican a Angelique Boyer

A pesar de su compromiso y entusiasmo, las críticas no tardaron en llegar. En redes sociales, algunos internautas comenzaron a cuestionar su elección como protagonista, argumentando que “ya está muy vieja” para el papel y que su nuevo look “la hace ver aún más mayor”. Comentarios como “¿No había actrices más jóvenes?”, “Angelique ya está vieja para el papel” y “Ese look la hace ver mayor, no le queda para ser La Dueña” comenzaron a circular, generando debate sobre el papel de las mujeres en la televisión y la presión por mantenerse “jóvenes” ante el ojo público.

Muchos de estos señalamientos vienen de cuando Angélica Rivera protagonizó la novela en 1995, tenía 26, mientras que Angelique tiene 37 años. Sin embargo, muchos olvidan que en la versión protagonizada por Lucero, ésta tenía 40 años.

Angelique Boyer Angelique Boyer se une a la lista de protagonistas de La Dueña (Televisa)

Más allá de los números, Boyer ha demostrado una y otra vez que su talento actoral está por encima de cualquier prejuicio.

PUBLICIDAD

La actriz también comentó hace unos meses en el programa ¡Cuéntamelo ya! lo que significa para ella este regreso: “Tengo muchas ganas de volver a la pantalla, es un proyecto muy femenino, con ese personaje de garra que no siempre pasa”.

Así, a pesar de las críticas, Angelique Boyer se perfila como una protagonista fuerte y elegante, lista para dar vida a una nueva dueña que promete dejar huella en la historia de las telenovelas.