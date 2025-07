Adamari López invita a las mujeres a replantear a quién culpan tras una infidelidad

La animadora puertorriqueña, Adamari López, instó a las mujeres a reconsiderar a quiénes culpan cuando enfrentan una traición amorosa.

Fue durante el más reciente episodio del pódcast “Ada y Chiqui De Show”, donde comparte espacio junto a su colega mexicana Chiquibaby, que la boricua confesó que en el pasado solía responsabilizar a “la otra mujer” por una infidelidad, basándose en creencias inculcadas desde su crianza.

“Por la forma de pensar que traía de mi casa, en algún momento pensaba que la culpable es la otra, la que me quitó lo que era mío, cuando el compromiso de noviazgo, relación y matrimonio lo hacemos dos. Y si la otra persona encontraba otra relación y había una mujer extra, al final yo terminaba culpando en aquel entonces a la mujer porque ella fue quien se metió en mi relación con la pareja que tenía”, explicó la también actriz.

López detalló cómo esa visión cambió con el tiempo, al comprender que quien tenía el compromiso con ella era su pareja, no la persona externa.

“Y a la hora de la verdad, redescubriéndome a mí misma y fijándome en la realidad, es que el compromiso lo hacía el chico conmigo, así que por qué voy a culpar a la otra persona”, cuestionó.

Más adelante en la conversación, reflexionó sobre cómo muchas veces las mujeres terminan justificando o excusando al hombre infiel.

“Solemos ponernos a defender al hombre, como si no tuviera la culpa. (Pensamos) ´Se dejó engatusar, le hicieron brujería, magia negra, cualquier cosa´... Y la realidad es que es el hombre quien tiene que tener la responsabilidad de asumir el rol de pareja y decir ´Soy yo el que dañó la relación, no quiso continuar y engañó a la persona a la que prometió amor´”, afirmó.

Adamari espera que su testimonio sirva para abrir los ojos de quienes enfrentan situaciones similares y que el mensaje contribuya a fortalecer la autoestima y el autocuidado de otras mujeres.

“Juzgamos a la tercera persona… Perdono a la persona y me voy en contra de la otra chica que siento que me robó el amor de la persona que estaba conmigo, y no me estoy dando cuenta que no me estoy valorando como mujer, que le termino perdonando cosas que son imperdonables por inseguridades propias”, concluyó la conductora televisiva.