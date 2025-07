Facundo por accidente revela nombre del próximo confirmado de ‘La Casa de los Famosos México 3’

En medio de la euforia por el inicio de ‘La Casa de los Famosos México 3’, Facundo no pudo evitarlo y por accidente soltó el nombre de la próxima celebridad que se confirmará para participar en el reality, hecho que generó gran expectativa entre usuarios de redes sociales, quienes dejaron sus reacciones a la equivocación del comediante.

Hasta el momento hay 13 habitantes confirmados para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, quienes son Facundo, Olivia Collins, Aaron Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Shiky, Mariana Botas, Ninel Conde y El Guana.

La competencia por el premio millonario comienza el 27 de julio a las 8:30 y se transmitirá por Vix, el Canal de las Estrellas y el Canal 5. Gracias a lo vivido en la temporada pasada en la que ganó Mario Bezares, se espera que esta nueva edición esté cargada de polémica y que los nuevos habitantes den contenido.

¿Quién es la nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos México 3’, según Facundo?

Durante una transmisión en vivo reciente, Facundo aseguró que prefiere conocer a sus compañeros dentro del reality en lugar de comenzar a investigarlos desde ahora, antes de entrar: “No me he metido a stalkear gente, porque quiero conocerlos ahí. No quiero tener una pre-imagen de la gente que está dentro”.

Mientras tanto, su hija que lo acompañaba en la transmisión en vivo intentaba recordar el nombre de una de las habitantes de La Casa, por lo que Facundo la ayudó diciendo nombres de mujeres que participarán en el reality, revelando por accidente el nombre de una actriz que aún no ha sido revelada, es decir, Elaine Haro.

“Ya conocen hasta el nombre del ganador”, “Obvio que se informan, se escriben, se revisan los perfiles y todo” y “¿En serio creían que los habitantes no sabían quiénes van a entrar?”, fueron algunas de las reacciones que surgieron en redes sociales.