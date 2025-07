“¡Aprende, Chicharito!” Alex Speitzer salió en defensa de las mujeres y por esto aseguran que él sí es un caballero

Javier “Chicharito” Hernández ha pasado de ser una figura deportiva respetada a estar en el centro del debate público, no precisamente por su rendimiento en la cancha, sino por los polémicos mensajes que últimamente comparte en redes sociales. El delantero de Chivas ha dejado a un lado los goles y los entrenamientos para adentrarse en temas de género, relaciones de pareja y liderazgo masculino, desde una perspectiva que muchos consideran anticuada y profundamente misógina.

La polémica estalló tras la publicación de un video en Instagram en el que el futbolista asegura que “las mujeres están fracasando” al “erradicar la masculinidad”, atribuyéndoles la creación de una “sociedad hipersensible”. Sus palabras, presentadas bajo el tono de un supuesto “coach de vida”, encendieron las redes.

“Las mujeres deben encarnar su energía femenina cuidando, recibiendo, nutriendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres”, agregó. Esta afirmación fue ampliamente rechazada por reducir el rol femenino al de cuidadora del hogar, una visión que arrastra siglos de desigualdad.

Pero eso no fue todo. Chicharito también lanzó otro golpe: “No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz”. Para muchos usuarios, estas declaraciones evocan un ideal de relación basado en la subordinación, un retroceso ideológico inadmisible en pleno 2025.

Otro de sus comentarios más criticados fue: “Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal? Interesante”. Una frase que fue tomada como una burla a las luchas feministas y a la realidad del trabajo doméstico no remunerado, que según datos recientes representa más del 72% del trabajo no pagado en México, mayoritariamente realizado por mujeres.

Redes arden y Alejandro Speitzer lo pone en su lugar

Las reacciones no se hicieron esperar. “Clásico machito iluminado”, “Parece que entró a una secta”, “Qué triste trayectoria, de jugar en el Manchester y el Real Madrid a esto”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes. Incluso hubo quien ironizó: “¿En qué momento te graduaste con honores de Tematch?”.

La crítica no se limitó a los internautas. Incluso celebridades alzaron la voz. Uno de ellos fue el actor Alejandro Speitzer, quien respondió con una postura firme y respetuosa que lo posicionó como un verdadero caballero ante la opinión pública.

“Javier, personas como tú tienen un impacto mediático importante. Aunque no tengas la obligación de ser un ejemplo para nadie, sí creo que podrías asumir la responsabilidad que viene con esa influencia y ser más consciente del daño que pueden causar tus palabras. Ocupémonos de nosotros, y no hablemos por las mujeres; la historia misma nos demuestra lo poco que hemos comprendido sobre ellas”, escribió Speitzer.

Su respuesta fue ampliamente aplaudida, contrastando con el discurso del futbolista. Miles de usuarios resaltaron que mientras uno busca imponer una visión retrógrada sobre el rol femenino, el otro demuestra empatía, conciencia y respeto.

Speitzer no solo respondió, también ofreció una lección de responsabilidad mediática. Y en un mundo donde cada palabra tiene peso, no basta con tener seguidores: se necesita tener conciencia.

Lo cierto es que no se trata de romantizar la limpieza ni de demonizar el hogar, sino de entender que durante siglos se ha impuesto a las mujeres esa carga sin paga ni reconocimiento. Lo que muchas exigen hoy es elección, no imposición. Respeto, no tutela.

Así, mientras Chicharito continúa en su “despertar” espiritual, Speitzer se ha ganado el aplauso del público por poner sobre la mesa lo más importante: el respeto y la equidad. Y como dijeron muchas usuarias en redes: “¡Aprende, Chicharito!”