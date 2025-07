¡Luto en el rock! Fallece Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas y leyenda inmortal del heavy metal

El Príncipe de las Tinieblas ha fallecido. Ozzy Osbourne, conocido tanto por su potente legado musical como por su excéntrica personalidad y su increíble capacidad para desafiar a la muerte, deja un vacío inmenso. Repasamos la vida, la carrera y el impacto de un ícono que conquistó a millones de fans en todo el planeta.

La noticia golpeó como un riff de guitarra distorsionado en la mañana de este martes 22 de julio: John Michael “Ozzy” Osbourne ha fallecido. La causa de su muerte no ha sido detallada en los primeros reportes, pero es bien sabido que el legendario músico había enfrentado serios problemas de salud en los últimos años, incluyendo una batalla contra el Parkinson y secuelas de un accidente. Aun así, Ozzy siempre demostró una resiliencia inquebrantable, una característica que lo convirtió en un héroe para sus fans y en una figura más grande que la vida misma.

Ozzy Osbourne (Foto: Instagram)

El arquitecto del heavy metal con Black Sabbath

Nacido en Birmingham, Inglaterra, en 1948, Ozzy Osbourne forjó su leyenda como el vocalista de Black Sabbath, una banda que no solo creó el heavy metal, sino que lo hizo oscuro, pesado y visceral. Junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, Ozzy lanzó álbumes seminales como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath, cuyas atmósferas lúgubres y letras introspectivas definieron un género. Su estilo vocal único, a veces melancólico, a veces frenético, se convirtió en el sello distintivo de una banda que influyó en incontables músicos y subgéneros.

Transmisión mundial: así podrás ver el adiós de Black Sabbath (Foto: Facebook Black Sabbath)

Después de su salida de Black Sabbath a finales de los 70, Ozzy no solo no se desvaneció, sino que construyó una exitosa carrera solista, consolidándose como una superestrella global. Álbumes como Blizzard of Ozz (con el icónico Randy Rhoads en la guitarra) y Diary of a Madman lo catapultaron a la fama mundial, dándole nuevos himnos al metal como “Crazy Train” y “Mr. Crowley”. Su energía en el escenario, su carisma indomable y su gusto por la controversia lo mantuvieron en el centro de atención durante décadas.

El emotivo adiós final en Villa Park

Apenas unas semanas antes de su partida, el mundo fue testigo de un momento histórico que se sintió como una despedida épica. El pasado 5 de julio de 2025, Ozzy Osbourne se subió por última vez a un escenario en el concierto benéfico “Back to the Beginning”, celebrado en el icónico Villa Park de Birmingham, su ciudad natal. No fue un adiós cualquiera; fue una reunión de Black Sabbath por primera vez en 20 años, con Tony Iommi y Geezer Butler acompañándolo en un set que hizo vibrar a 45,000 almas.

A pesar de sus problemas de salud que le habían impedido realizar giras en los últimos años, Ozzy demostró una fortaleza asombrosa, entregando una actuación que fue tanto un testamento a su espíritu indomable como un regalo para sus fans. El evento recaudó una cifra monumental de 190 millones de dólares para diversas organizaciones benéficas, incluyendo hospitales infantiles y fondos para la investigación del Parkinson, confirmando que el Príncipe de las Tinieblas se despidió con la misma grandeza y generosidad que lo caracterizó durante toda su vida. Este concierto no solo marcó un final, sino que inmortalizó su legado en un evento que pasará a la historia del rock, y que incluso será lanzado como película en 2026.

Un ícono cultural que trascendió la música: el amor por su familia

Más allá de los discos de platino y los sold-out en giras mundiales, Ozzy Osbourne se convirtió en un verdadero ícono cultural. Su reality show The Osbournes lo llevó a millones de hogares, revelando una faceta más personal y cómica, lejos de la imagen de “Príncipe de las Tinieblas”. Su vida estuvo marcada por excesos, pero también por un amor inquebrantable por su familia y una autenticidad brutal que resonaba con sus seguidores. Siempre fue él mismo, para bien o para mal, y eso le ganó el respeto de una base de fans que lo siguió fielmente a través de sus altibajos.

Incluso en sus últimos días, el amor por su familia siguió siendo palpable: fue precisamente durante su último concierto con Black Sabbath en Birmingham, hace solo unas semanas, cuando su hija Kelly Osbourne recibió una propuesta de matrimonio de Sid Wilson, un momento íntimo y emotivo que, aunque privado, se filtró y celebró en redes, demostrando cómo la vida familiar de Ozzy, con sus altibajos, siempre estuvo marcada por un cariño inquebrantable.

Kelly Osourne, Sid Wilson y Ozzy Osbourne Imágenes de Instagram: @kellyosbourne y @ozzyosbourne

Una leyenda hasta el final

Ozzy no solo fue un músico; fue una fuerza de la naturaleza. Era el epítome del rock and roll, con todos sus excesos y su genialidad. Su influencia es tan profunda que es difícil imaginar el metal como lo conocemos sin él. Su partida deja un agujero gigante en el corazón del rock, pero su legado es imborrable.

Ozzy Osbourne confirma que el próximo concierto de la banda será el último.

El legado de Ozzy Osbourne es innegable. Desde su papel fundamental en la creación del heavy metal hasta su impacto en la cultura pop y su memorable despedida en los escenarios, su figura perdurará. Que su espíritu descanse en paz, y que su música siga resonando fuerte en los auriculares de millones, recordándonos que el “Príncipe de las Tinieblas” puede haber partido, pero su reinado en el mundo del rock será eterno.