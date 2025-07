¿Celosa? Nadia Ferreira lanza advertencia a fans que se “acerquen” a Marc Anthony

Marc Anthony se encuentra de gira y como era de esperarse, Nadia Ferreira, su esposa desde 2023, lo ha acompañado en algunos de sus conciertos, donde la modelo paraguaya ha ido compartiendo algunas fotos y videos del backstage de los shows que ofrece el famoso salsero.

Adorado por sus fanáticos, Marc Anthony posee una gran cantidad de admiradoras que esperan “conquistarlo” o tener algún acercamiento con el cantante, misma razón por la que, la modelo que quedó en segundo puesto en el certamen de Miss Universo, respondió a quienes intentan estar cerca de su esposo con un video que dejó claro que “cuida lo suyo”.

No es raro que, de vez en cuando, Nadia Ferreira acompañe a su esposo en los diversos shows que ofrece y esta vez, el “incómodo” momento que sucedió durante un concierto en España, frente a los ojos de la paraguaya, fue lo que hizo que la modelo respondiera de una forma que ya ha causado opiniones divididas sobre sí solo se trataba de una broma o bien, fue una verdadera advertencia.

Nadia Ferreira Nadia Ferreira y Marc Anthony se besaron durante la conducción que ella estaba haciendo en al alfombra magenta. (Instagram @premiolonuestro)

Nadia Ferreira lanza ‘advertencia’ a fans de Marc Anthony

Fue durante uno de los shows que Marc Anthony ofreció en España, que la modelo presenció el momento exacto en el que una fanática le lanza un sujetador al cantante de 56 años, quien lo toma sorprendido, mientras la reacción de Ferreira se hizo viral casi al instante.

Mientras el público reaccionó entre bullicio con gritos de emoción por la hazaña de la fanática que acababan de presenciar, lo que pocos sabían era que, su esposa se encontraba justo detrás del escenario grabando lo que había sucedido, enfocando su rostro directamente a la cámara, mostrando su sorpresa para después, expresar su confusión diciendo: “¿Qué?”.

El video que publicó a través de sus redes sociales, lo acompañó de una advertencia que si bien, para muchos fue calificada como divertida, para otros, sí dejó ver que la modelo no “jugaba”, y es que, en sus stories de Instagram, la paraguaya escribió: “Chicas, se mira, pero no se toca”, sin embargo, la mayoría supo identificar que solo lanzó este comentario en tono de broma sin mostrar celos.

Marc Anthony causa polémica por su show en España

La noche del 13 de julio, Marc Anthony ofreció un show en El Muelle de Batería que es un espacio en el puerto de A Coruña utilizado para varios eventos, entre ellos, el concierto del famoso puertorriqueño, quien se dio cita para interpretar algunos de sus temas más icónicos.

Sin embargo, la reacción de la gente no se hizo esperar, y es que, el público mostró su molestia por algunas fallas del cantante, a quien no solo acusaron de comenzar tarde el show, si no que lo señalaron de “estar bebido y algo más”, por lo que algunos pidieron que Marc Anthony devolviera su dinero, a esto se suma que a lo largo del concierto, el cantante experimentó problemas técnicos que no terminaron de gustar a sus fanáticos españoles, quienes pudieron escuchar temas como ‘Vivir mi vida’, ‘Flor pálida’, ‘Valió la pena’ y ‘Que precio tiene el cielo’.