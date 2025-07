“Poco valor humano”: Imelda Tuñón llama “rata” a esposo de Maribel Guardia y lo acusa de esto

Aunque la relación de Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha logrado alcanzar un punto armónico luego de que empezaran el 2025 con una fuerte controversia que separó por poco más de un mes a la viuda de Julián Figueroa de su hijo. la polémica ha vuelto a estallar.

Si bien, la relación de la actriz costarricense con su nuera ha mejorado, esta vez fue una entrevista de Marco Chacón en ‘¡Siéntese quien Pueda!’ la que habría hecho enfurecer a Imelda Tuñón, quien también estuvo en el ojo del huracán por su reciente declaración sobre la muerte de Julián Figueroa, a quien habría encontrado en aparente estado de descomposición:

“Yo entré. Sí, sí, pero fue terrible. Sobre todo, el olor es que la gente no se imagina, o sea, el olor es, o sea, no sé. No es como de esos olores como, te digo, café, y tú recuerdas el olor a café. Bueno, yo recuerdo ese olor cuando me lo mencionan, entonces es muy feo”.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón Imagen de Instagram: @imetunon

¿Qué dijo Marco Chacón sobre Julián Figueroa?

En medio de su entrevista con Luis Borrego, Marco Chacón rompió en llanto luego de ser cuestionado sobre su relación con el hijo de Maribel Guardia y cómo había logrado ganarse su cariño, un recuerdo que lo habría conmovido, donde dijo:

“Fue él (Julián) el que me enamoró a mí. Era un niño muy inteligente” y fue Maribel Guardia quien reveló que “Desde que se conocieron tuvieron una química increíble. Se llevaban muy bien, Julián tenía muchas cosas de Marco y era imposible que no las tuviera, se crio desde los 2 años con él”.

Marco Chacón llora al recordar a Julián Figueroa Web

Además, el abogado declaró que nunca quiso “usurpar” el lugar de Joan Sebastian, pero sí sufrió la pérdida de Julián Figueroa, confesando que existió un pacto de amor entre ellos: “Sufrimos muchísimo por Julián… (en el tema de las adicciones) nos centramos los dos, de tiempo completo, a ver la forma de rescatarlo. Maribel, Julián y yo armamos un… Nunca nos sentamos a decirlo, pero teníamos un pacto de amor”.

La supuesta indirecta de Imelda Tuñón a Marco Chacón

Luego de esta desgarradora entrevista, fue Imelda Tuñón quien ocupó sus redes sociales para enviar un mensaje que fue considerado como una indirecta para Marco Chacón, a quien supuestamente habría calificado como una “rata”.

A través de sus Instagram Stories, la actriz compartió un mensaje en el que se leía: “Qué fácil llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia haciendo campañas de desprestigio escondido como (emoji de rata). Nada de frente, perdón pero no puedo tener respeto por gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación”.

Imelda Tuñón habría lanzado supuesta indirecta a Marco Chacón Instagram

Y es que, este mensaje, llegaría después de que Imelda Tuñón señalara a Marco Chacón de crear una campaña de desprestigio y no solo eso, también lo acusó de conductas agresivas, sumado a una supuesta infidelidad a Maribel Guardia aparentemente con una alumna del abogado, la cual sigue dando de qué hablar, dejando ver que la relación entre ella y el esposo de su suegra no es buena.