“Las extraño”: Ana Pau y Ale Capetillo comparten fotos juntas y este mensaje de Biby Gaytán conmociona a todos ¿Distanciadas?

La familia Capetillo Gaytán estuvo en el ojo del huracán, luego de que hace un par de meses, Ale, llegara al altar con Nader Shoueiry y sus padres se convirtieran en los grandes ausentes del íntimo evento que se llevó a cabo en Madrid, España.

Los rumores de una posible crisis familiar estallaron cuando se dio a conocer información que apuntaba a una infidelidad y hasta un posible divorcio de la pareja que, por mucho tiempo, se había consolidado como una de las más fuertes del espectáculo con más de 31 años juntos.

Alejandra Capetillo junto a sus hermanos Eduardo y Ana Paula. Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

Además de infidelidades, una crisis familiar y hasta un divorcio, hubo quienes sospecharon que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no estaban de acuerdo con la relación de su hija Ale con el empresario libanés, de quien temía, convirtiera a su hija a la religión musulmana, un hecho que la actriz desmintió por completo, señalando que la razón de la ausencia en la boda de su hija se derivó de problemas en su agenda y no por el rechazo a su relación.

“Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo, y cuando hay compromisos laborales, pues, esos son inamovibles”.

Ana Pau y Ale Capetillo presumen en sus vacaciones en Europa

Luego de que Ale Capetillo viviera una luna de miel de ensueño donde viajó por la Riviera Maya, Seychelles y Tanzania, la modelo voló a Europa para cumplir con algunos compromisos de su agenda profesional, sin embargo, eso no impidió que disfrutara unos días de los paisajes de Suiza junto a su hermana, Ana Paula.

Ambas con atuendos playeros, y disfrutando de una embarcación, Ale y Ana Pau, compartieron postales de su viaje por Suiza, presumiendo la unión y complicidad que existe entre ellas.

Esta reunión llega después de la boda de Ale Capetillo que tuvo lugar a finales de mayo, en su boda, donde estuvo acompañada por su familia, reflejando el amor y unión que existe entre ellos a pesar de las polémicas.

Biby Gaytán envía conmovedor mensaje a sus hijas Ana Pau y Ale en sus vacaciones

Entre especulaciones, el cierre de las redes sociales de Eduardo Capetillo y las declaraciones de Lalo Capetillo, esta vez, Ale y Ana Pau, emprendieron un viaje al que su madre, Biby Gaytán no tardó mucho en reaccionar, enviándoles un amoroso mensaje a sus hijas.

Fue Ana Paula, quien compartió más detalles de este viaje en un posteo de Instagram, al que sumó un mensaje en el que se leía:

“Yo y cositas que me hacen feliz”, mientras dejó ver su gusto por el té matcha y presumió sus looks playeros junto a su hermana, acumulando miles de “me gusta en redes”, sin embargo, el que destacó entre todos, fue el de su madre, Biby Gaytán, quien no dudó en enviarle un mensaje a sus hijas durante este viaje, dejándoles una conmovedora dedicatoria en la que se leía: “Las amo y las extraño”.