“Sin clase y fuera de lugar”: Elsa Pataky recibe duras críticas por su look en evento de Chris Hemsworth

Internautas no perdonan el look de Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth son, sin duda, una de las parejas más queridas —y admiradas— del mundo del espectáculo. A pesar de su fama internacional, ambos han optado por llevar una vida más reservada y alejada del constante escrutinio mediático. Por eso, cada vez que aparecen juntos en un evento público, especialmente si están acompañados por sus hijos, acaparan titulares.

Eso fue justo lo que ocurrió en Londres, durante la premiere de Limitless: Live Better Now, el nuevo documental protagonizado por Hemsworth que se estrenará el próximo 15 de agosto en Disney+ y Hulu. El evento fue toda una celebración familiar: Chris llegó acompañado de sus padres, su hermano Liam, su cuñada, sus hijos gemelos y, por supuesto, su esposa, Elsa Pataky. La alfombra amarilla parecía el escenario perfecto para mostrar la unión del clan Hemsworth hasta que los reflectores -y las críticas- se enfocaron en el look de Elsa.

El vestido que encendió las redes: ¿glamuroso o fuera de lugar?

Aunque Pataky suele mantenerse alejada del ojo público, cada vez que hace una aparición logra dar de qué hablar. Esta vez, no fue precisamente por las razones que hubiera deseado. Su elección para la alfombra fue un conjunto arriesgado y brillante: un minivestido blanco con tirantes, cubierto por una malla plateada con cristales que dejaba ver sus tonificadas piernas, complementado con tacones de aguja metálicos y joyería llamativa de firmas como Bulgari y Tiffany & Co.

Si bien algunos medios elogiaron su audacia y estilo moderno, en redes sociales la historia fue distinta. Internautas no tardaron en lanzar críticas implacables, calificando el look de “fuera de lugar”, “sin clase” e “inapropiado para su edad”.

Elsa Pataky Usuarios critican a Elsa Pataky (X)

Comentarios como “¿No tenía algo más bonito que ponerse?”, “Fatal ella, “Se ve ordinaria” y “La camiseta del Bershka” inundaron las redes sociales, donde las imágenes del evento se viralizaron.

La controversia creció especialmente porque se trataba de un evento centrado en Chris, su carrera y el mensaje inspirador de su documental. Para muchos usuarios, Elsa “opacó” innecesariamente a su esposo en un momento que debía ser exclusivamente para él. La frase más repetida fue clara: “Pudo elegir algo más elegante, era una noche importante para él”.

A pesar de las críticas, Elsa se muestra segura y orgullosa

Lejos de esconderse ante la polémica, Elsa se mostró sonriente, tranquila y completamente cómoda con su elección. Durante la alfombra, posó junto a Chris con naturalidad y complicidad, dejando claro que el vínculo entre ellos sigue fuerte, sin importar lo que digan los detractores.

Su estilismo, aunque criticado por algunos sectores del público, también fue defendido por fans que aplaudieron su seguridad, autenticidad y valentía al romper con lo tradicional en un evento de gala. “Ella puede ponerse lo que quiera y se ve increíble”, “Es guapísima”. “Ya quisiera verme como ella, comentaron.

Lo cierto es que Elsa Pataky logró, sin quererlo, convertirse en el centro de una conversación que pone el foco no solo en el estilo, sino también en el doble estándar con el que muchas veces se juzga a las mujeres en eventos públicos. Más allá de la polémica por un vestido, Elsa es una actriz talentosa, una madre ejemplar y una esposa presente, que ha acompañado a Chris Hemsworth en cada etapa de su carrera, aún cuando ha decidido mantenerse al margen de los reflectores.