Florinda Meza explota tras filtrarse que demandará a productores de la serie de Chespirito

La serie biográfica de ‘Chespirito’ está a punto de llegar a su final.

Será el próximo 24 de julio cuando se transmita el último capítulo a través de la plataforma de streaming HBO.

Tras la difusión del proyecto, Florinda Meza ha recibido una ola de comentarios negativos en las redes sociales, por lo que se había filtrado incluso que demandaría a los hijos del comediante, productores de la serie.

Sin embargo la actriz de ‘Doña Florinda’ ha negado que esto sea verdad.

A través de su cuenta de Instagram, Florinda Meza desmintió que haya tomado acciones legales.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, escribió Florinda.

Además criticó que el público no respete su derecho a guardar silencio.

“Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”.

Redes sociales reaccionan a comunicado de Florinda Meza

Tras el comunicado de la viuda de Chespirito, las redes sociales reaccionaron a su desmentido.

“Para alguien que tiene la conciencia tan tranquila, te justificas demasiado!” y “Si querían destruir la imagen del papá de ellos, estan logrando. Para que enemigos si tienes hijos como estes… 😢" son algunos de los comentarios que ha recibido.

Será el próximo lunes cuando ocurra la respuesta de Ana María Alvarado, quien filtró la supuesta demanda en el programa ‘Sale el sol’.