¡Ni Derbez se atrevió a tanto!: Nieta de Chespirito es la fotocopia exacta de su abuelo

La vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, han vuelto a estar en el centro de atención, no solo por la popular serie de HBO Max que destapa polémicas del icónico comediante, sino también por las revelaciones y percepciones de su familia sobre Florinda Meza, su última pareja. En medio de este revuelo, la nieta de Chespirito, María Penella, ha acaparado los reflectores no solo por sus palabras sobre Florinda, sino también por el increíble parecido físico que tiene con su abuelo, algo que ha dejado a internautas sin palabras y con comentarios que no han parado de viralizarse.

PUBLICIDAD

Nieta de Chespirito habla de Florinda Meza

La serie biográfica de Chespirito ha puesto en la mesa asuntos delicados sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, así como conflictos en el set de El Chavo del 8. En este contexto, María Penella habló en una entrevista para el programa Famosos Sin Censura y expresó una postura clara sobre Florinda. Con sinceridad y cariño, la actriz declaró:

“Florinda es la esposa de mi abuelo, no es mi abuela. Y siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue como muy, muy, o sea, siempre estuvo esa distinción. Ok, porque teníamos la relación con mi abuela. Y Florinda siempre era muy linda, la verdad…pues le tengo, le tengo cariño. Cuido muchísimos años a mi abuelo. No le he visto hace ya un par de años, pero, pero bueno, siempre como que ese agradecimiento que lo haya cuidado tanto y esos años, pues ahí está”.

Con estas palabras, María no solo aclara la posición que Florinda tiene para la familia, sino que también reconoce el cariño y cuidado que la actriz tuvo hacia su abuelo en sus últimos años.

María Penella, la actriz que heredó el talento y la genética de Chespirito

Más allá de esta declaración, lo que ha generado furor en redes es el asombroso parecido de María Penella con Roberto Gómez Bolaños. Usuarios no tardaron en comentar con frases como “Chespirito se clonó”, “Ni Derbez se atrevió a tanto” y “Ella es Roberto usando peluca, es idéntica”. El tema se viralizó hasta el punto de comparar la fortaleza genética de los Gómez Bolaños con la de Eugenio Derbez, otro gigante de la comedia mexicana cuyas familias también comparten un parecido impresionante.

María Penella Gómez, nacida en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1996, es una actriz y comediante mexicana que ha desarrollado una carrera sólida desde niña. Comenzó en el teatro con obras como Ana Frank y El hombre de la mancha, y en televisión debutó en 2016 con la telenovela El hotel de los secretos, producida por su tío Roberto Gómez Fernández. Más adelante, en 2021, protagonizó Te acuerdas de mí, versión mexicana de una telenovela turca, consolidando su lugar en el mundo artístico.

Este legado artístico y su innegable parecido con su abuelo han hecho que la nieta de Chespirito sea una figura muy observada por el público, que no solo admira su talento, sino que se maravilla con cómo parece una réplica exacta del gran Roberto Gómez Bolaños.

PUBLICIDAD

Una imagen que revive el legado de Chespirito

En tiempos donde la serie biográfica ha puesto a prueba la percepción pública de Chespirito y su entorno, María Penella aparece como un puente vivo con ese legado. Su parecido físico se convierte en un símbolo que rememora al actor y guionista que marcó la historia de la televisión mexicana y mundial.

Además, sus declaraciones sobre Florinda Meza aportan un matiz humano y realista a la historia que muchos solo conocían desde la ficción y las controversias mediáticas. Al final, María reafirma que, más allá de la polémica, la familia sigue con respeto hacia quienes formaron parte de la vida de Chespirito.