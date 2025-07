Netflix apuesta fuerte con ‘Los Gringo Hunters’, la serie basada en hechos reales que no te dejará indiferente

Netflix continúa consolidando su apuesta por las producciones mexicanas con historias que combinan calidad, tensión narrativa y talento nacional. El estreno de Los Gringo Hunters no solo confirma esta tendencia, sino que la lleva un paso más allá: doce episodios llenos de acción, investigación y drama inspirados en un escuadrón real que rastrea criminales estadounidenses escondidos en Tijuana. La serie, basada en un artículo de The Washington Post, convierte a esta ciudad fronteriza en mucho más que un escenario: la transforma en un personaje con voz propia.

PUBLICIDAD

José María Yazpik, uno de los actores más sólidos y admirados del cine y la televisión en México, es pieza clave en esta historia. El actor, originario de Tijuana, no dudó en aceptar el proyecto.

José María Yazpik José María Yazpik forma parte de Los Gringo Hunters (Netflix)

“Crecí y viví muchos años en Tijuana, y me sorprendió conocer a este grupo policíaco que deportaba criminales a Estados Unidos. Me pareció una historia muy interesante. La posibilidad de hablar de una ciudad que adoro, hacer un personaje que es en cierta manera un homenaje o una carrilla a muchos amigos que tengo en Tijuana, y la posibilidad de regresar ahí… fueron muchos temas que se juntaron para que fuera inevitable”, reveló Yazpik en entrevista con Nueva Mujer.

Yazpik confesó que aunque ya conocía bien la dinámica binacional entre México y EE. UU., el artículo en el que se basa la serie le ofreció una nueva mirada: “El artículo me pareció muy interesante, este cambio de narrativa, de darle la vuelta de tuerca. No me sorprendió tanto porque yo viví esa biculturalidad. Me despertaba en Tijuana, iba a estudiar a San Diego, regresaba a comer, luego al cine allá. Lo que sí me sorprendió fue que la corrupción no llegara a tal grado que no les permitiera a esos policías hacer su trabajo. Es un tema más de corrupción que un tema social”.

Los Gringo Hunters José María Yazpik es una pieza clave en el éxito de Los Gringo Hunters (Netflix)

En la serie, Yazpik interpreta a Meyer-Rodríguez, un personaje que, si bien no forma parte del escuadrón titular, está profundamente involucrado en la historia. “Mi personaje realmente no tenía mayor problemática. Camina solo. El reto fue lograr un tono con los gringo hunters que tuviera peso, pero también aligerarlo un poco, para que uno quiera seguir viendo a este grupo de jóvenes haciendo lo que tienen que hacer”, explicó. Para él, uno de los mayores logros de la producción fue capturar la esencia de su ciudad natal: “El reto era hacer sentir a Tijuana como algo real, y lo lograron. Es la descripción más verídica de Tijuana que yo he visto en series o en películas en los últimos años”.

Los Gringo Hunters Los Gringo Hunters acapara el TOP 10 de Netflix (Netflix)

Sobre lo que le gustaría que provocara la serie en el público, Yazpik concluyó con una reflexión contundente: “No sé exactamente qué conversación tendrá la audiencia, pero que haya una. Desde lo que es Tijuana, las relaciones bilaterales, el modelo capitalista de hacer negocios… La buena televisión empieza a partir de que se acaba, cuando apagas la pantalla y sigues hablando de ella. Eso es lo importante”.

Con actuaciones sólidas, producción impecable y una historia tan real como relevante, Los Gringo Hunters ya se ha convertido en uno de los grandes aciertos de Netflix en 2024. Y Yazpik, como siempre, brilla donde hay historias que decir y nuevas fronteras que explorar.