Una camioneta de 3 millones de pesos y otras acciones que está tomando Karely Ruiz para luchar contra la depresión postparto

Karely Ruíz no escatimó en su regalo postparto

Karely Ruiz no sólo es una de las creadoras de contenido más exitosas en México, también ha demostrado tener un gran olfato para los negocios digitales. Con una fortuna construida a base de contenido exclusivo en plataformas como OnlyFans, campañas en redes sociales y colaboraciones millonarias, la regiomontana ha sabido capitalizar su imagen como pocas. Pero más allá del brillo y los lujos, este 2025 también trajo para ella uno de los retos más transformadores de su vida: convertirse en madre por primera vez.

Fue en febrero cuando, a través de Instagram, Karely Ruiz anunció que ya había nacido su hija Madisson. Desde entonces, la influencer ha compartido destellos de su nueva etapa, combinando la maternidad con su poderosa presencia digital.

Karely Ruiz se convirtió en madre

Sin embargo, no todo ha sido felicidad absoluta, y recientemente sorprendió a sus seguidores al hablar sobre lo que parece ser un episodio de depresión postparto y su singular forma de enfrentarlo.

El lujoso auto con el sanó su depresión postparto

Karely Ruiz reapareció en redes tras unos días de inactividad digital y lo hizo de una manera bastante espectacular. Con vestido negro de espalda descubierta, la influencer compartió un clip en el que aparece abrazando una Cadillac Escalade, camioneta del segmento premium, con un precio que ronda los 3 millones de pesos.

La creadora de contenido no dudó en consentirse

“Ando triste por mis cuentas. Me vine a comprar un trocoooón”, escribió junto al video. Y aunque no especificó el motivo exacto de su tristeza, sus fans lo relacionaron tanto con la reciente maternidad como con la suspensión temporal de sus cuentas, lo que podría haber afectado su estado emocional.

La publicación no tardó en viralizarse, generando millones de vistas y comentarios que iban desde la admiración hasta la crítica. “Yo aquí pensando en cómo comprar pañales y ella se compra una Escalade”, comentó un usuario. Otros más lanzaron frases como: “Hermosa como siempre”, “En otra vida quiero ser hija de Karely” y “Qué bonita forma de estar triste”.

La celebración de su hija

El mismo día de la compra del vehículo, Karely también celebró los 5 meses de su hija Madisson con un pastel rosa lleno de corazones, rodeada de su pareja y su bebé. El video, publicado en su cuenta de Instagram, ya supera los 2.5 millones de reproducciones.

Pero no todo ha sido dulzura y likes. En medio de su regreso digital, Karely Ruiz también enfrentó críticas por su estilo de vestir y su forma de lidiar con las emociones. Algunos usuarios cuestionaron que se “comprara una camioneta para tapar su tristeza” o que “presumiera” su figura siendo madre. La influencer no se quedó callada y respondió tajante:“No gasté 100 mil para tenerlas escondidas”, dijo refiriéndose a su escote, y dejando claro que no piensa ocultarse por comentarios negativos, en especial si vienen de mujeres que critican su apariencia.

¿Cómo logra ganar millones?

La modelo de OnlyFans mostró un talento desconocido

Karely ha revelado en entrevistas que sus ingresos pueden superar los 5 millones de pesos mensuales, gracias principalmente a sus suscripciones en OnlyFans, donde tiene cientos de miles de seguidores, además de contratos con marcas, patrocinios y contenido promocional.

Su historia es una de perseverancia: empezó ayudando a sus padres en un puesto de dulces en Monterrey y años después se convirtió en una de las influencers mejor pagadas del país. Hace unos años, incluso se regaló un Maserati MC20 valuado en casi 5 millones de pesos por su cumpleaños, dejando en claro que no teme consentirse en grande.