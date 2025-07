Elizabeth Gutiérrez deslumbra junto a su hija con entallado vestido pero la acusan de “operarla siendo una niña”

La belleza que poseen los hijos de Elizabeth Gutiérrez y William Levy es innegable, en cada una de sus apariciones, el público los llena de halagos, resaltando el gran parecido que hay entre los jóvenes y sus padres.

Sin embargo, una reciente aparición de Elizabeth Gutiérrez junto a su hija Kailey, desató debate en redes sociales, luego de que acusaran a la modelo, de “operar” a su hija siendo tan joven, y es que, apenas tiene 15 años.

Todo sucedió en la fiesta que Lili Estefan y Lorenzo Luaces organizaron para su hija Lina, quien recientemente, se coronó como Miss Universe Cuba, que fue celebrada en un restaurante cubano, ubicado en Miami, al que acudieron invitados de lujo como la ex Miss Universo, Sheynnis Palacios, Marianela Ancheta, Carlos Ponce, Maribel Guardia, Myrka Dellanos, Clarissa Molina, Sissi Fleitas y Elizabeth Gutiérrez quien llegó acompañada por su hija Kailey Levy.

En dicha fiesta, los famosos pudieron degustar de un exquisito menú caribeño y hasta se les vio disfrutando este triunfo bailando en una línea de conga junto a su título de los ‘50 más Bellos’ según la revista People.

Elizabeth Gutiérrez y su hija, Kailey Levy deslumbran con entallados vestidos

Elizabeth Gutiérrez acudió a la fiesta de Lina Luaces en un restaurante de Miami con un ajustado vestido con el que, una vez más, presumió su impactante figura, luego de enfrentar su separación de William Levy y sincerarse sobre su situación sentimental en una entrevista exclusiva para ‘Hola!’.

La famosa actriz, de 46 años, se decantó por un entallado vestido de formas drapeadas que resaltaban sus curvas en color mocha, refrendando el uso de este tipo de prendas que gritan lujo y sofisticación que ya son tono un ‘must’ del verano, y es que, dicha prenda de ligeras transparencias, la colocó como una de las invitadas más elegantes, combinándolo con tacones beige.

Por otro lado, su hija de 15 años, Kailey Levy, llevó un destellante vestido rojo de tirantes que también resaltaban su figura y combinó con unas sandalias de tacón doradas para aportar un plus de color a su elegante atuendo, dejando su cabellera larga y completamente lisa, en una declaración de naturalidad y belleza única.

Las críticas a Elizabeth Gutiérrez por el atuendo de su hija de 15 años

No es la primera vez que critican a Elizabeth Gutiérrez de permitir que su hija “vista como alguien mayor” y es que, a pesar de que la adolescente luce espectacular, los haters han hecho énfasis en los conjuntos que Kailey presume a través de las redes sociales.

Si bien, estos atuendos bien pudieron ser considerados como ‘matching outfits’, hubo quienes se fueron en contra de la modelo por el look de su hija a quién acusaron no solo de “hacerla lucir mayor de lo que es” si no de que, supuestamente, permitió que su hija se realizara cirugías estéticas.

Si bien, fueron las mejor vestidas, los crueles comentarios de odio no se hicieron esperar: “No es necesario tanto maquillaje. Es una niña y muy linda”, “¿Ya la operaste, por qué?”, “No me gustó el aspecto de tu hija, todavía es demasiado joven para esa ropa”.