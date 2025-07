El misterio de Adela Noriega: famosa productora afirma que está bien y hasta piensa regresar

El paradero de Adela Noriega sigue siendo un misterio desde que la querida actriz se retiró de la televisión para no volver a ser vista de nuevo, desatando una ola de teorías sobre lo que habría sucedido con ella desde que tomó esta decisión.

Han pasado 17 años desde que la icónica actriz se retiró de la pantalla chica, dejando un profundo vacío y dudas sobre su paradero, y es que, los fanáticos que recuerdan producciones como ‘Fuego en la Sangre’, ‘El Privilegio de Amar’ o ‘Quinceañera’, desean que Adela Noriega haga un regreso triunfal a la televisión.

¿Adela Noriega murió?

A mediados de junio, se desató un fuerte rumor que apuntaba a que Adela Noriega había fallecido a los 55 años, sin embargo, la teoría fue desmentida de forma inmediata por Martha Figueroa quien señaló:

“Lo último que se sabe es que vivía en Miami. No está desfigurada, ni está horrorosa, ni avejentada como han dicho en algunos medios. Adela está perfecta”, confesó y añadió: “una mujer guapa de 55 años, ella vende o renta casas, ayuda a buscar propiedades y se las vende. A eso se dedica, es lo último que se supo hasta hoy”.

Y zanjó: “Está vivita y coleando, y es alguien que nunca sale a desmentir nada. Nunca dice ‘no es cierto’. Como nunca sale y desmiente, mucha gente se queda con la pinta”.

¿Adela Noriega regresará a las telenovelas?

Todo parece indicar que Adela Noriega está mejor que nunca y es que, su gran regreso a las telenovelas podría ser una realidad, según ha relatado Carla Estrada, la productora que habría trabajado en diferentes proyectos en el pasado.

El hecho de que la productora planeara un posible regreso de Adela Noriega a la televisión, desató la emoción del público, pues, en el pasado logró negociaciones difíciles pero acertadas en proyectos como ‘María Isabel’ y ‘Amor Real’.

“Era muy complicado que Adela pudiera hacer ‘Amor Real’ porque no tenía contrato. Tuve que negociar con los ejecutivos, me tardé mucho. Incluso empecé a grabar sin ella. A las semanas, por fin se cerró el contrato y se integró al reparto”, contó la productora sobre la difícil negociación que tuvo que hacer para integrar a la estrella delas telenovelas en México al reparto de ‘Amor Real’, lo que podría indicar que no sería una tarea fácil el que Noriega regrese a la pantalla chica.

Carla Estrada recordó cómo era la personalidad de Adela Noriega “No es una persona abierta ni sociable, pero cuando te escoge, cuando decide que quiere estar contigo, es sensacional” y aprovechó para recordar cómo era su interacción durante sus días de rodaje: “Comíamos diario, pero cuando se separa del medio, lo hace de verdad, por eso no he vuelto a saber de ella”.

Tampoco ocultó su especial interés en lograr que la actriz, se anime a hacer un regreso triunfal a las telenovelas, asegurando que Noriega podría coincidir con su anhelo: “Me gustaría que su regreso a la televisión sea conmigo. El público lo pide, quieren vernos juntas de nuevo. Y sé que ella también lo desea”.