Critican cruelmente al hijo de Angelina Jolie siendo menor de edad por la razón más absurda.

Angelina Jolie no solo es una de las actrices y productoras más reconocidas de Hollywood, sino también una madre dedicada que ha criado a sus seis hijos con disciplina y amor, alejándolos del ruido mediático para que forjen su propio camino. Aunque prefieren mantenerse fuera de los reflectores, cada uno ha demostrado talentos únicos: Shiloh con el baile, Vivienne en la producción teatral, y Knox, su hijo gemelo, quien recientemente ha captado la atención pública por su destacado desempeño en las artes marciales.

PUBLICIDAD

Knox Jolie-Pitt es víctima de crueles críticas

El pasado 12 de julio, Knox y su hermana gemela Vivienne cumplieron 17 años. Para celebrar, Knox participó en la competencia técnica IKF Point Muay Thai, donde sorprendió a todos con su habilidad y determinación al salir victorioso. Las imágenes del joven luchador mostrando su medalla y su actitud segura rápidamente se viralizaron, destacando también su evidente crecimiento físico y su personalidad fuerte, que muchos comparan con la de su famoso padre, Brad Pitt.

Angelina Jolie estuvo presente en el evento, apoyando a su hijo, y la prensa no tardó en captar momentos emotivos de esta celebración familiar. Sin embargo, pese a estos logros y el apoyo de su madre, Knox no ha estado exento de críticas en redes sociales, y no por su talento ni esfuerzo, sino por razones completamente absurdas y crueles.

La absurda polémica que ha rodeado a Knox en redes sociales

En las recientes fotos que circulan en internet, algunos usuarios han lanzado comentarios ofensivos y sin sentido sobre Knox. Mensajes como “¿es niño o niña?”, “se ve raro”, o incluso cuestionamientos sobre su identidad, han inundado los espacios digitales. “Él es el niño, solo que se ve un poco femenino porque heredó toda la cara de su madre, Angelina Jolie, pero es el niño de los gemelos”, intentan aclarar algunos seguidores, pero los ataques continúan.

Este tipo de críticas son un claro reflejo de cómo, aún en pleno siglo XXI, la sociedad puede ser cruel e intolerante, especialmente cuando se trata de la apariencia o expresión de los jóvenes, más aún cuando son hijos de celebridades. El hecho de que Knox luzca una mezcla de rasgos que algunos consideran “femeninos” no debería ser motivo para burlas o especulaciones absurdas, sino para valorar la diversidad y autenticidad de cada persona.

Una familia unida y resiliente frente a la polémica pública

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han mostrado una gran fortaleza para manejar la atención mediática, siempre con el respaldo de sus padres. Angelina ha hablado en ocasiones sobre cómo procura proteger a sus hijos y educarlos en valores que los hagan crecer como adultos responsables, independientes y felices, lejos de etiquetas y prejuicios.

Knox, quien ha demostrado disciplina y dedicación en su práctica de muay thai, representa ese espíritu de perseverancia que sus padres han fomentado. En un mundo donde la presión por encajar en ciertos moldes es enorme, su caso resalta la importancia de respetar la individualidad y apoyar a los jóvenes en sus propios caminos, sin importar su apariencia o estilo.

Su talento, su disciplina y el amor familiar que lo sostiene son los verdaderos motivos para celebrar, no los absurdos juicios que algunas personas intentan imponer.