“Se le nota la desesperación”: Pepe Aguilar estaría amenazando así a quienes siguen criticando a su familia

Durante el último año, Ángela Aguilar ha sido protagonista constante en los titulares: desde su controversial matrimonio con Christian Nodal hasta declaraciones que desataron críticas en redes sociales. La cantante ha polarizado a la audiencia con cada movimiento, generando una nube de polémica que, poco a poco, parece extenderse a toda la familia Aguilar.

En medio de este escenario, su padre, Pepe Aguilar, decidió tomar cartas en el asunto y convocar a los medios en un evento que, para muchos, ha sido interpretado como una advertencia camuflada de “celebración”.

El encuentro, realizado en el Rancho “El Soyate” en Zacatecas, marcó la presentación del nuevo disco del cantante, Mi suerte es ser mexicano. Pero lo que debía ser una jornada para hablar de música y tradiciones, se convirtió en una declaración de principios y una posible forma de advertir que paren a quienes critican a su familia.

Una presentación envuelta en polémica

El cantante cuidó cada detalle para que los invitaros estuvieran lo más cómodos y felices posible: desde llevarlos en avión privado, hasta llevarlos a recorrer lugares emblemáticos del estado y cerraron la jornada con música en vivo, jaripeo y una convivencia con los Aguilar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Pepe durante su encuentro con la prensa. “Yo quería mostrarles de dónde vengo. Y por qué he llegado a donde he llegado, porque no he sido yo, son mis tradiciones, es la música que aprendí aquí, los valores... todas esas cosas que la vida te enseña”, declaró el cantante, dejando claro que su propósito era que “recordaran la tradición de la familia mexicana”.

“Desde cuándo se preocupa tanto el Pepeyonce”. “Lo que tiene que hacer para ganarse a la gente”. “Los invita para que hablen bien y dejen de atacar a la pelonshita”. “Soborno para que dejen de criticar”, se lee en redes sociales.

Muchos internautas interpretaron estas declaraciones como una estrategia para desviar la atención de las recientes polémicas de su hija. “Se le nota la desesperación”, aseguran.

Aunque por supuesto también hubo quien sólo expresó palabras positivas, señalando que “lo importante es que el cantante está enalteciendo la belleza de Zacatecas”.

¿Un mensaje entre líneas o meras especulaciones?

Pepe no sólo habló de música. También se refirió directamente al poder de las redes sociales para amplificar rumores y escándalos. “Y también hay una moda en este país donde medios de comunicación agarran las notas de las redes sociales, y eso no se vale, porque las redes sociales, sepa Dios si dicen la verdad”, expresó. Y remató con firmeza: “Yo le canto y le voy a seguir cantando a los fans, y los fans no son haters”.

En un momento en que su hija Ángela Aguilar está más que nunca en el ojo del huracán, Pepe Aguilar parece haber decidido tomar el control de la narrativa. Y es que no solo su hija ha sido objeto de controversia; otros miembros del clan, como su sobrina Majo Aguilar o su yerno Nodal, también son tema constante de conversación.

En ese contexto, pareciera que lo que busca el cantante es “recordarle a todos” lo que ha significado construir el legado Aguilar.

Aunque en ningún momento se expresó una amenaza directa, en redes sociales comenzaron a circular interpretaciones de “amenazas” o una forma de “presionar a la prensa” para que dejen las críticas.