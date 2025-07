Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’, alertó a sus seguidores en redes sociales, ya que a través de una historia en su cuenta de Instagram compartió que atraviesa por un momento complicado tras las hospitalización de su padre, mismo que permanece en estado crítico en el área de terapia intensiva.

La presentadora de televisión ha enfrentado complicaciones en las últimas semanas, no solo por el tema relacionado con su padre, sino también por un episodio de salud que alertó a sus seres queridos y compañeros de trabajo.

Conductora de ‘Ventaneando’ alerta tras compartir un mensaje desde el hospital

Fue a través de una historia que compartió desde su cuenta de Instagram, donde Linet Puente llamó la atención de sus seguidores al expresar el dolor que ha experimentado en los últimos días por el delicado estado de salud de su padre, mismo que se debate entre la vida y la muerte.

“Han sido días muy difíciles en donde he enfrentado el dolor más grande de mi corazón de ver a mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte. Sigue muy grave en terapia intensiva”, reveló.

Conductora de ‘Ventaneando’ alerta tras compartir un mensaje desde el hospital (Foto: Instagram)

En este sentido, ante las complicaciones que enfrenta, la conductora de televisión agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido, señalando que seguirá compartiendo más detalles del tema próximamente.

“Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho pero aquí estoy. De corazón, gracias”, comentó.