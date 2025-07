Así reaccionó Ricardo Pérez a comentario s3xu4l contra Susana Zabaleta: “Cruzó los límites”

El nombre de Susana Zabaleta no ha dejado de ser tendencia desde que se diera a conocer que la actriz enfrentó una lucha contra el cáncer de manera silenciosa, algo que había sido revelado por amigos cercanos a Ricardo Pérez, su actual pareja sentimental y el cantautor Francisco Céspedes.

Revelaron que Susana Zabaleta fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin, lo que la llevó a enfrentar quimioterapias y sacar su lado ‘guerrero’, maquillando su enfermedad con pelucas que ocultaron a la prensa y el ojo público, su proceso para combatir el cáncer.

Susana Zabaleta expone comportamiento inapropiado de Francisco Céspedes en Oaxaca (Foto: Facebook Susana Zabaleta)

“Sacó su optimismo, la guerrera que todos conocemos (Susana Zabaleta). En ese entonces, se compró pelucas para que nadie lo notara. Salió. Le ayudó mucho su actitud positiva, sobre todo adelante cuando el doctor le dijo que había vencido la enfermedad y las quimios habían sido benévolas con ella”.

Así reaccionó Ricardo Pérez a comentario sexual hacia Susana Zabaleta

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han brillado por ser una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo, pese a los 30 años de diferencia que existe entre ambos y la ola de críticas que hay en su contra, pero ni lo haters, ni los pronósticos han podido separarlos, presumiendo un profundo amor.

Esta es la razón principal por la que Ricardo Pérez, reaccionaría ante el comentario sexual que aparentemente habría hecho Francisco Céspedes hacia Susana Zabaleta, y es que, fue ella misma quien lo acusó de acoso, luego de que presuntamente le dijera:

Ricardo Pérez responde a rumores de boda con Susana Zabaleta (Foto: Instagram Susana Zabaleta)

“Frente a todo el mundo me dijo: ‘No te muevas así que se me para la ver**’. Eso fue lo que dijo. Para él, a lo mejor, es su forma de hablar, pero no para mí”.

Fue el propio Ricardo Pérez quien confesó que había intentado golpear a Francisco Céspedes, luego de hacer este comentario que fue considerado como “fuera de lugar” y una forma de “cruzar los límites” con Susana Zabaleta, algo que la propia actriz confirmó diciendo:

“Los demás ya no vamos a actuar con ellos, ¿okay? Por lo del problema. Es que se intentó... bueno, se subió arriba, se lo quería madrear, pues, a Cespedes”. Además, Susana Zabaleta expresó: “P*nche viejo marrano asqueroso”.

Francisco Céspedes responde a acusaciones de Susana Zabaleta

Quien habló sobre la enfermedad que Susana Zabaleta tuvo, fue Francisco Céspedes, asegurando que le hablaba por teléfono todos los días y aprovechó su entrevista en el famoso programa de Pati Chapoy para negar rotundamente las acusaciones de acoso sexual que la soprano hizo en su contra.

“Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días, no le voy a mandar un beso, pero no entiendo por qué, trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuándo ella tuvo dificultades en su vida la llamaba siempre todos los días preocupado por ella y no toco más el tema”.