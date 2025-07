Muere Kang Seo Ha, actriz de k-dramas a los 31 años; ¿Cuál fue la causa del fallecimiento?

Una vez más la industria del entretenimiento surcoreano se viste de luto, esta vez por la trágica muerte de Kang Seo Ha, una querida actriz de k-dramas que perdió la vida a los 31 años de edad, poco tiempo antes del estreno de la producción en la que participó a lado de Kim Seon Ho, hecho que lamentaron los fanáticos en redes sociales.

Kang Seo Ha, nacida en el año 1994 se formó como actriz en la prestigiosa Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea y su debut lo realizó en 2012 en el video musical de Brave Guys llamado ‘Getting Farther Away’, lo que le comenzó a dar visibilidad para más tarde desenvolverse en dramas.

De esta manera, su talento le consiguió papeles en producciones como ‘Schoolgirl Detectives’, ‘Assembly’, ‘The Flower in Prison’, ‘First Love Again’ y ‘Nobody Knows’, además del último proyecto del que formó parte, es decir, una película llamada ‘Mangnaein’, que fue filmada en 2022 y será estrenada en octubre del año en curso.

Kang Seo Ha

¿De qué murió Kang Seo Ha?

La muerte de la actriz surcoreana Kang Seo Ha se hizo pública a manos de sus seres queridos cercanos el 14 de julio. Las fuentes revelaron que a la intérprete la venció la enfermedad con la que luchó durante tanto tiempo, es decir, el cáncer de estómago.

Kang Seo Ha falleció el 13 de julio a los 31 años de edad. Según información de medios locales, la actriz batalló duramente con el cáncer de estómago durante los últimos meses de su vida mediante diferentes tratamientos oncológicos. Asimismo, se reveló que se sometió a otra ronda de quimioterapias recientemente, no obstante, no fue posible detener la enfermedad que terminó por arrebatarle la vida.

A pesar de su fallecimiento, Kang Seo Ha será recordada por su talento, dejando los proyectos en los que trabajó como su legado en la industria del entretenimiento coreano.