El video de Lalo Capetillo llorando que está causando indignación y acusan a Biby Gaytán como la causante ¿Qué pasó?

Unas semanas después de que Valentina Buzurro revelara que su relación con ‘Lalo Capetillo’ había terminado, el hijo de Biby Gaytán compartió un video que resultó alarmante para los internautas, luego de que se le viera llorando.

Esta acción provocó que sus fans comenzaran a especular el motivo por el que ‘Lalo’ habría roto en llanto, señalando que pudo deberse a un mal de amores, sin embargo, la conversación, pronto, empezó a adquirir un nuevo giro que generó controversia.

Vale recordar que Eduardo Capetillo Jr. había sido captado en una comprometedora situación con Valentina Buzurro en marzo pasado, pero en junio, la actriz italiana, dio a conocer el final de su relación, por lo que algunos especularon que, el video que el cantante compartió, podría estar dedicado a ella, mientras que otros, atribuyen este a otro motivo.

Lalo Capetillo Jr. y Valentina Buzzurro. Instagram: @eduardocapetillog / @_buzurro_ (Instagram: @eduardocapetillog / @_buzurro_)

Eduardo Capetillo Jr. comparte video llorando y causa controversia

A finales de junio, Eduardo Capetillo Jr. compartió un video a través de su cuenta de TikTok donde se encontraba visiblemente afectado, con el rostro enrojecido, y los ojos cristalinos, dejando ver que estaba llorando.

En el video, Lalo Capetillo interpretó su canción ‘Solo’, que es una canción de regional mexicano, que se coloca como una canción desgarradora que se convierte en un himno para quienes han sufrido la pérdida de un amor.

La letra, que es una composición de Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal, menciona: “Puede ser, ya no quieras verme, ya me lo dijiste ayer / Pa’ mí eras diferente, yo por ti lo daba todo y me mataste, en el suelo me dejaste”.

En el video donde se muestra visiblemente afectado, Lalo Capetillo rompe en llanto, sin embargo, esta acción dio más de qué hablar, pues para algunos, no se trató solo de una forma de promocionar su canción, sino de un trasfondo sobre alguna relación que no pudo vivir el cantante, mientras unos señalaron a Valentina Buzurro, otros recordaron el día que lo relacionaron con Fabiola Campomanes y hasta Lucero Mijares.

Usuarios arremeten contra Biby Gaytán por video de Lalo Capetillo llorando

Este video provocó una gran controversia, y es que, algunos culparon a Biby Gaytán por el llanto de su hijo, y es que, algunos aseguraron que la actriz, ha sido el motivo por el que Lalo Capetillo no ha podido vivir en plenitud su amor.

Algunos aseguran que este video lo habría dedicado a un amor del pasado, pero otros, señalaron que fue un “amor prohibido del pasado”, tratándose de Fabiola Campomanes, de quien se dice, Biby Gaytán no estaría de acuerdo con la supuesta relación de su hijo con la actriz.

Sin embargo, la actriz expresó su admiración con Fabiola Campomanes diciendo en 2023: “Si a los 15 años mi hijo no me escuchaba, ¿por qué lo haría ahora? Fabiola es una mujer encantadora. Si quieren saber sobre los sentimientos de mi hijo, pregúntenle a él. Yo, la verdad, no tengo idea”.

Aunque no hay evidencia de que sea Biby Gaytán quien prohíba ‘relaciones’ a su hijo, la familia ha estado en el ojo del huracán, debido a los rumores de una crisis en el matrimonio de Eduardo Capetillo que estallaron tras la boda de su hija Ale.