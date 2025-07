“¿Qué le pasó?”: Ingrid Coronado celebra su cumpleaños con cambio de look, pero desata crueles críticas por esto

El pasado 12 de julio, Ingrid Coronado celebró su cumpleaños número 51 y como parte de su serie de festejos, la famosa conductora, compartió un video en el que dejó una poderosa reflexión y presumió un aspecto natural con un cambio de look que le valió de crueles comentarios por parte de los internautas.

PUBLICIDAD

Muchos, recordaron los looks de su pasado y señalaron que el cambio había sido abrupto, donde incluso, algunos internautas, llegaron a preguntarse “¿qué le había pasado?”, pues luce muy distinta, aunque otros, aprovecharon para defenderla del hate, y resaltar los aspectos más bellos de la famosa conductora.

Esta polémica sobre su aspecto, llega al mismo tiempo que Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, acusara a Ingrid Coronado de “acosarla” en su departamento en marzo pasado: “Tuve una persecución bien ‘bonita’ en marzo por parte de la contraparte (Ingrid Coronado). Sí fue de terror, como de ripley” y añadió que todo había quedado registrado en cámaras de videovigilancia: “Todo fue muy extraño y turbio porque ella no estaba registrada ni nada, entonces fue un acoso terrible. Tengo cámaras y vi absolutamente todo”.

Ingrid Coronado sale de MVS Radio ¿Javier Poza ocupará su lugar? Foto: Especial

Ingrid Coronado comparte poderosa reflexión a dos meses de terminar su relación con Germán Bricio

Ingrid Coronado ocupó sus redes sociales para compartir una poderosa reflexión sobre su cumpleaños en la que explicó:

“Todos los años siempre pedía lo mismo, trabajo, pareja, éxito, estabilidad económica. Pero este año, entendí que esas cosas están afuera de mí, y que a veces la vida, o Dios o el Universo te despoja de todo eso, justo para que te voltees a ver. Así que este año no quise fiesta, porque la verdadera celebración, es que, a pesar de que la vida no me trajo todo lo que le pedí al pastel del año pasado, no me endurecí, no cerré mi corazón y sigo aquí. Por eso hoy solo quiero pedir cosas que me pueda llevar, incluso cuando ya no esté aquí, como paz, gozo, gratitud por estar viva”.

Este mensaje lo publicó luego de que en el mes de mayo, la conductora anunciara que había regresado a la soltería tras vivir un romance de un año con Germán Bricio:“Hace poco decidí terminar una relación muy importante para mí, fue una decisión difícil, de esas que toman tiempo, lágrimas y muchas conversaciones internas, pero este proceso descubrí algo hermoso”.

ingrid coronado ingrid coronado

Ingrid Coronado sufre crueles críticas por su cambio de look

En este mismo video, Ingrid Coronado aprovechó para compartir más detalles sobre su nuevo cambio de look, donde presumió un corte bob y la cara completamente lavada, mientras vestía un atuendo en color rosa.

PUBLICIDAD

“Hoy es mi cumple 51 y sí, me corté el pelo. Me quité lo que no era mío”, escribió Ingrid Coronado, dejando ver su elección para su nuevo look, sin embargo, las críticas no tardaron mucho en llegar y usuarios se fueron en su contra diciendo:

“¿Qué le pasó?”, “¿Qué le pasó? Con todo respeto no la reconocí”, “¿será la edad o el karma?”, “Pensé que era Pati Chapoy”.