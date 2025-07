“¡Ahora resulta!”: La estricta condición que José Eduardo Derbez le puso a Victoria Ruffo para visitar a su nieta

José Eduardo Derbez se ha consolidado como uno de los favoritos del clan Derbez gracias a su carisma, sentido del humor y personalidad sin filtros. A lo largo de los años, ha sabido ganarse el cariño del público con su estilo relajado, su espontaneidad y su capacidad de reírse de sí mismo. Sin embargo, desde que se convirtió en papá, el conductor de Miembros al aire ha mostrado una nueva faceta que ha fascinado a todos: la de un padre comprometido, presente y determinado a hacer las cosas a su manera.

Y si alguien conoce esa transformación de cerca es su madre, la reconocida actriz de telenovelas Victoria Ruffo, con quien mantiene una relación entrañable y de mucha complicidad. Sin embargo, recientemente sorprendió al confesar que ha tenido que ponerle límites, incluso a ella.

La estricta condición que José Eduardo Derbez impuso a su madre

Victoria Ruffo Victoria Ruffo comparte una imagen inédita de su nieta y los fans reaccionan a su belleza (Instagram)

Durante una charla en el podcast La Magia del Caos, conducido por su hermana Aislinn Derbez, José Eduardo habló con sus hermanos sobre la dinámica familiar tras el nacimiento de su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay. Entre bromas y reflexiones, reveló la estricta condición que le puso a Victoria Ruffo para poder visitar a su nieta. La razón: cuidar el ritmo de sueño de la pequeña.

“Si la quieres ir a visitar, pues visítala todo el día, toda la mañana, porque a las 7 ya se está metiendo a dormir”, contó José Eduardo. El actor explicó que una de las situaciones más complicadas es que muchas veces las visitas despiertan a su hija y luego se van, dejándolo a él y a su pareja con el reto de volver a tranquilizarla. “Pasa muchas veces que llegan, la despiertan y ya se van a sus casas, y tú te quedas con el paquete”.

La reacción de Victoria Ruffo, según contó su hijo, no fue precisamente la más comprensiva. “‘O sea, ¿cómo? ¿Tengo horario para verla?’ ‘No, no es que tengas un horario, pero a las 7 se duerme’”. Con sentido del humor, José Eduardo recordó cómo su madre comparó esta nueva forma de crianza con cómo lo educó a él: “Cuando yo te eduqué, ni dormías. A la 1 te dormíamos y, es más, de ahí te ibas de fiesta conmigo y te ibas a trabajar. Llegaban tus abuelos y aguantabas todo. No te pasaba nada. Pasaban seis horas y ni agua te dábamos (...) ¡Y ahora resulta que tienen horario!”.

Fiel a su estilo sarcástico, el actor remató la anécdota con una frase que hizo reír a sus hermanos: “¡Pues por eso salí así!”. Y añadió: “Siento que a los papás... se les olvida que ellos también fueron papás. Hacen cosas que dices: ‘Espérame, tú también fuiste mi papá, ¿no?’”.

Victoria Ruffo y su nieta Instagram: @victoriaruffo (Instagram: @victoriaruffo)

José Eduardo concluyó que, aunque entiende que las generaciones anteriores criaban de manera distinta, es importante que los abuelos respeten los procesos y decisiones de los nuevos padres. “Yo ya no tengo a mis abuelos para preguntarles cómo era esa dinámica. Porque chance los papás te dicen una cosa y... ya no sé, ya no tengo con quién checarlo”.

Con este tipo de comentarios, el actor demuestra no solo madurez en su nueva etapa, sino también un enfoque honesto y realista de lo que significa ser padre hoy en día. Sin duda, José Eduardo está escribiendo su propia historia, marcando límites y priorizando lo más importante: el bienestar de su hija.