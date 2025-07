¿Justin Bieber sigue obsesionado con Selena Gomez? Su nuevo álbum lo delataría

Justin Bieber generó gran impacto con su nuevo álbum ‘SWAG’, pues además de haber sido publicado de sorpresa sin promoción previa, marcó el regreso del cantante canadiense a la música luego de un descanso de cuatro años. No obstante, se le acusó de estar obsesionado con Selena Gomez gracias a las imágenes conceptuales de su proyecto.

Desde 2021, Justin Bieber no había compartido música nueva con el mundo. De esta manera, su nombre se volvió tendencia mundial al lanzar su nuevo álbum titulado ‘SWAG’, mismo que llega en medio de un contexto de escándalos y rumores de divorcio en la vida del intérprete, que además se vio envuelto en el revuelo por los crímenes sexuales de Diddy Combs.

‘SWAG’ se compone de 21 canciones, las cuales Justin describió como “sumamente personales”, lo que convierte a este disco en el más íntimo en la carrera del intérprete de ‘Baby’, que tomó como inspiración a su esposa, su hijo y las dificultades recientes que ha experimentado.

¿Qué tiene que ver el nuevo álbum de Justin Bieber con Selena Gomez?

Muchos comentarios surgieron respecto al estreno de ‘SWAG’, sobre todo por que las imágenes conceptuales del álbum incluyen a Hailey Bieber. De esta manera, se compararon estas fotografías con las que Selena Gomez compartió junto a Benny Blanco para su álbum en colaboración meses atrás.

“Justin Bieber nunca puede vencer los rumores sobre su obsesión. Está en una competencia con Selena Gomez que solo existe en su mente”, fue el comentario que un usuario de X soltó, con una comparación de las fotografías de ambos intérpretes y sus respectivas parejas.

Internautas defendieron a Justin con comentarios como: “¿Así que las parejas ya no se pueden tomar fotos juntos? Ambos hicieron ese álbum juntos, así que tiene sentido. Hailey inspiró a Justin para escribir algunas canciones. Las fotos son fotos, no similaridades” y “Zayn lo hizo antes que Selena, ¿esto significa que le copió? No, porque no es una idea original que las parejas se tomen fotos o videos como material de promoción. Ve a tocar pasto, no todo tiene que ver con Selena Gomez”.