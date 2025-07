Ángela Aguilar se quita las extensiones y se une a Marc Anthony y por esto aseguran habría delatado desesperación

Ángela Aguilar no deja de dar de qué hablar. Mientras sigue apostando por su carrera musical y promocionando su nuevo disco Nadie se va como llegó, las críticas y los comentarios en redes sociales no cesan. Esta semana, la joven artista lanzó el videoclip oficial de No quiero hablar, un dueto con Marc Anthony que ha generado reacciones divididas: mientras algunos celebran la unión de dos grandes voces, otros no perdonan a Ángela… sin importar lo que haga.

Un dueto que nadie esperaba

El pasado 8 de julio, Ángela estrenó el video oficial de No quiero hablar, una balada poderosa que narra el cierre doloroso de una relación. La producción combina mariachi tradicional con arreglos de cuerdas ejecutados por la Orquesta de Ámsterdam, logrando una riqueza sonora que eleva la emoción del tema.

La historia detrás de la colaboración también sorprendió a los fans. Según compartió Ángela en una entrevista, todo surgió de manera espontánea durante una reunión íntima con Marc Anthony, su esposa Nadia Ferreira y Christian Nodal. En esa noche, Ángela interpretó algunas canciones de su disco y, al día siguiente, Marc la llamó para avisarle que ya había grabado su parte. “Me llenó el corazón, me hizo el disco”, confesó la artista de 21 años.

El incómodo encuentro de Ángela Aguilar y Marc Anthony que no pasó desapercibido

Ángela Aguilar Ángela Aguilar une fuerzas con Marc Anthony (TikTok)

Aunque muchos seguidores han celebrado el lanzamiento del video y la colaboración con Marc Anthony, también se han desatado críticas duras contra Ángela Aguilar. Algunos usuarios aseguran que “no importa lo que haga, jamás la van a apoyar” y otros señalaron una aparente incomodidad en la actitud de Marc Anthony durante la grabación o presentación del dueto, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones en redes sociales.

“Marc, parpadea si Pepeyoncé te amenazó”. “Pobre Marc”. “Vi todo el video nomás para no dejar a Marc solo”. “Marc no disimula su incomodidad”, expresaron internautas.

Eso sí, hubo otro detalle que no pasó desapercibido y que tiene que ver con la imagen de Ángela.

Ángela Aguilar se despoja de su larga cabellera

Ángela Aguilar Ángela Aguilar sorprende con cambio de imagen (Youtube)

El video junto a Marc, muestra a Ángela con jeans anchos, top corto y sin sus extensiones. La cantante luce un abdomen tonificado y su característico cabello con corte a los hombros. “Volvió a ser la pelonshita”. “Le queda mejor el cabello corto”. “Tanto alboroto por las extensiones y ya se las quitó”, comentan internautas.

Y aunque la polémica no es nueva para la hija de Pepe Aguilar, el lanzamiento vuelve a ponerla bajo el reflector: algunos la aplauden por mantenerse firme en su carrera, mientras que otros siguen criticando cada paso que da, incluso si viene acompañado de un ícono como Marc Anthony.

¿Una colaboración sincera o una jugada estratégica?

Lo que es innegable es que No quiero hablar ha generado conversación, visualizaciones y controversia… tres ingredientes clave en la industria musical actual. Mientras Ángela Aguilar sigue apostando por su música y colaboraciones de alto perfil, el público sigue dividido. Y esta vez, hasta Marc Anthony quedó en medio del huracán.